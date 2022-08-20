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熱帶大陸氣團明來襲！連3天挑戰高溫紀錄　下週恐有颱風

▲今天白天各地大多為晴到多雲，感受高溫炎熱，午後在中南部、大臺北地區及各山區有局部短暫雷陣雨，且山區雨勢較大。(圖／NOWnews)
▲今天白天各地大多為晴到多雲，感受高溫炎熱，午後在中南部、大臺北地區及各山區有局部短暫雷陣雨，且山區雨勢較大。(圖／NOWnews)

編輯中心/綜合報導

2022-08-20 07:11:57

中央氣象局表示，今（20）日台灣在太平洋高壓邊緣，水氣逐漸減少，清晨在西半部仍有機會出現零星降雨，不過雨勢小、時間短暫，白天各地大多為晴到多雲，感受高溫炎熱，午後在中南部、大臺北地區及各山區有局部短暫雷陣雨，且山區雨勢較大。

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溫度部分，氣象局針對5縣市發布高溫警訊，中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；臺東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；宜蘭縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；臺北市及新北市盆地為黃色燈號，請民眾注意。

▲（圖／氣象局提供）
▲氣象局針對5縣市發布高溫警訊。（圖／氣象局提供）
根據氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄表示，最新(19日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(20)日台灣在太平洋高壓邊緣，天氣晴熱，花東縱谷的高溫仍在38度左右，需注意防曬、防中暑；部分山區及平地有午後雷陣雨、範圍縮小。各地區氣溫：北部25至36度，中部23至36度，南部23至36度，東部22至38度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日至下週二（21至23日）在華中屢創歷史高溫之「熱帶大陸氣團」，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨很少，僅侷限小範圍山區。各地「晴朗酷熱」，北部及東半部將出現38度以上「極端高溫」，並有挑戰今年最高溫紀錄的機率；應慎防「熱傷害」。

下週三至週五（24至26日）「熱帶低壓或颱風」或其外圍影響；下週三仍「晴朗酷熱」，水氣略增，降雨機率提升，午後機率較高，下週四、五氣溫微降、各地仍偏熱，水氣增多，對流增強，降雨範圍擴大。不過模式仍在調整，有不確定，需逐日更新。

最新(19日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬顯示，明(21)日台灣東南方有「熱帶擾動」活動的機率，大致往西北移動；下週三(24日)接近巴士海峽時，成颱的機率雖低於50%，但不能排除。美國(GEFS)系集模式模擬的路徑包括從台灣東方遠海北上至西進擦過呂宋島都有，21條模擬路徑中有5條通過台灣或鄰近海域，顯示直接影響機率雖不高，但也不宜完全排除；故是否成颱、是否會進入台灣的警戒範圍？都還不確定，且模式會再調整，應持續觀察。（編輯：孫唯容）

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