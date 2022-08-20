「謠言也算言論自由」！他挖9年前提案 批民進黨自打臉
國家通訊委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案，期以約束網路平台違法或假訊息，包含PTT、Dcard、YouTube、臉書等平台都將納管，令各界質疑是限制言論自由；資深媒體人黃暐瀚在臉書發文，翻出2013年民進黨立委高喊言論自由不可碰觸，「即使是謠言亦應受到言論自由之保護」，他質疑「現在不用言論自由了？」
NCC原預計下周四(8/25)舉辦《數位中介服務法》公聽會，昨天下午緊急喊卡；黃暐瀚在臉書貼出2013年的立法院文件，白紙黑字寫著，由民進黨立委提出「現今言論自由的意識高漲，即使是謠言亦應受到言論自由之保護。」
對此，黃暐瀚痛批，2013年時，民進黨立委是怎麼高喊言論自由不可碰觸的？「即使是謠言亦應受到言論自由之保護」，這提案還列在立院的議事處，想否認都甩不開；他也質疑「現在不用言論自由了？」
黃暐瀚表示，個人比較在意的是，明明原本叫做「數位通訊傳播服務法」（通傳法），為什麼突然改名變成「數位中介服務法」（中介法），「中介什麼？明明就是網路「管理」、網路「管制」，甚至都可以算是「網路戒嚴」了，在那邊「中介」什麼？想騙誰？」
不少網友紛紛留言，「現在先延緩舉辦，等選舉完馬上火速通過」、「在野跟執政的標準不可能一樣的」、「由於此訊息不符合國家網路中介法，已被屏蔽」、「你現在不站出來發言，以後恐怕連開口說話的機會都沒有！」等。（編輯：孫唯容）