COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「謠言也算言論自由」！他挖9年前提案　批民進黨自打臉

▲資深媒體人黃暐瀚在臉書發文，翻出2013年民進黨立委高喊言論自由不可碰觸，「即使是謠言亦應受到言論自由之保護」，他質疑「現在不用言論自由了？」（圖／翻攝黃暐瀚臉書）
▲資深媒體人黃暐瀚在臉書發文，翻出2013年民進黨立委高喊言論自由不可碰觸，「即使是謠言亦應受到言論自由之保護」，他質疑「現在不用言論自由了？」（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-08-20 09:12:312022-08-20 09:15:41

國家通訊委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案，期以約束網路平台違法或假訊息，包含PTT、Dcard、YouTube、臉書等平台都將納管，令各界質疑是限制言論自由；資深媒體人黃暐瀚在臉書發文，翻出2013年民進黨立委高喊言論自由不可碰觸，「即使是謠言亦應受到言論自由之保護」，他質疑「現在不用言論自由了？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
NCC原預計下周四(8/25)舉辦《數位中介服務法》公聽會，昨天下午緊急喊卡；黃暐瀚在臉書貼出2013年的立法院文件，白紙黑字寫著，由民進黨立委提出「現今言論自由的意識高漲，即使是謠言亦應受到言論自由之保護。」

對此，黃暐瀚痛批，2013年時，民進黨立委是怎麼高喊言論自由不可碰觸的？「即使是謠言亦應受到言論自由之保護」，這提案還列在立院的議事處，想否認都甩不開；他也質疑「現在不用言論自由了？」

黃暐瀚表示，個人比較在意的是，明明原本叫做「數位通訊傳播服務法」（通傳法），為什麼突然改名變成「數位中介服務法」（中介法），「中介什麼？明明就是網路「管理」、網路「管制」，甚至都可以算是「網路戒嚴」了，在那邊「中介」什麼？想騙誰？」

不少網友紛紛留言，「現在先延緩舉辦，等選舉完馬上火速通過」、「在野跟執政的標準不可能一樣的」、「由於此訊息不符合國家網路中介法，已被屏蔽」、「你現在不站出來發言，以後恐怕連開口說話的機會都沒有！」等。（編輯：孫唯容）

數位中介法多恐怖？粉專曝懶人包　網：台灣言論自由末期

中介法擬納管臉書！Meta提3點意見：盼評估規則強制性

若被納入數位中介法指定線上平台　PTT：離關站相去不遠

NCC強推數位中介法引眾怒　蘇貞昌：言論自由是堅持價值

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀