無印良品賣炒飯？「倒一包粉」拌白飯上桌：手殘黨救星
夏季天氣熱，不只吃飯容易沒胃口，煮飯更是汗流浹背，煮完都飽了。不想張羅一桌菜，除了煮水餃之外，還有沒有更懶人的煮法？看準台灣民眾喜以米飯為主食的習慣，MUJI無印良品首次開發出新品「炒飯元素」，將混拌蛋液的米飯下鍋翻炒後再倒入炒飯元素拌炒就能上桌，被網友大讚是「手殘黨救星」。
台灣人愛吃米飯，不過炒飯料理看似容易卻不簡單，尤其對不擅長使用調味料的民眾來說，往往不知如何將吃剩的冷飯變炒飯。MUJI無印良品近期推出新品「炒飯元素」，共有蟹肉、牛肉、蒜香、櫻花蝦4種風味，先將混拌蛋液的米飯下鍋翻炒，再倒入炒飯元素拌一拌，炒飯完成品就能上桌，省去準備瓶瓶罐罐的調味料及複雜食材。
為了讓炒飯口感更顯粒粒分明，MUJI同步推出「炒飯專用米」，選用台農71號香米搭配適當水量，炊煮後不必放置等待，當天下鍋翻炒就有粒粒分明的Q彈口感。「炒飯元素」每包59元，內為三入裝，平均單次炒飯調料成本約20元；炒飯專用米每包59元，300克裝相當於2杯米的份量，因此煮一包大概是四人份。
想吃便宜米飯又不想開伙的話，7-ELEVEN現正舉辦御飯糰感謝季，指定貼標商品第二件7.9折，而日前剛推出的「蔥油雞汁拌飯飯糰」，不只份量較一般飯糰增加15%，售價23元也創目前御飯糰最低價，若搭配第2件7.9折等於兩個御飯糰41元，平均吃一個御飯糰約20元左右。有別過去餡料包在三角飯糰中的作法，新品改用拌飯方式呈現，對於習慣飯糰包餡的民眾來說，會有「裡面什麼都沒包」的空虛感，不過也有吃過的民眾大推海苔包白飯鹹香好吃。