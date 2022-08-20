中市首例本土登革熱　環保局啟動住家周遭清消

台中市出現今年首例本土登革熱病例，環保局(18)日接獲衛生局通知後，第一時間成立登革熱防治應變小組，分工執行各項登革熱防治應變措施，今日啟動個案住家、工作地周遭室內外重點區塊孳生源清除及化學噴藥防治工作，全力圍堵疫情擴散。





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環保局長陳宏益表示，環保局接獲登革熱本土病例後，立即調度轄區清潔隊集中火力在個案住家及工作地點附近加強戶外公共環境巡檢，動員潭子、大雅兩區的環保志工協助孳生源清理，並清除可能孳生蚊蟲的積水容器，總計出勤逾30人次、出動10台熱霧機及2輛水霧消毒車，針對個案住家、工作地周圍100公尺範圍內進行室內、外化學噴藥防治工作。





陳宏益指出，為防治登革熱，今年度截至8月10日止，已動員6千餘人次，宣導2萬多人，清理1萬6千多個積水容器、近800個廢輪胎，及逾4千處側溝，並持續執行全市每年2梯次的例行性噴藥消毒作業。





環保局提醒，近期午後常有豪大雨發生，天氣悶熱加上積水，非常容易孳生蚊蟲，請大家配合落實「巡、倒、清、刷」滅孓4招，主動巡視居家周邊環境，澈底清除居家周遭不必要的積水容器，包括廢棄的罐子、瓶子、輪胎等，並交由清潔隊清運，共同防治登革熱。





環保局呼籲，平時要提高警覺，做好防蚊措施，外出請穿著淺色長袖衣褲、加裝紗窗(門)、使用衛福部核准且含敵避成分的防蚊液等，防止蚊蟲叮咬，維護自身健康及降低傳播風險。



