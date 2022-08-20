恐怖心測！憑直覺選1圖　秒知你「這輩子注定還誰的債」

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B丶星空女巫
C丶繁花女巫
D丶蝴蝶女巫
-選好看答案-
答案A丶光影女巫
注定不需還債
選中這張牌的女孩，你很幸運，與其說是幸運，不如說是前世做了許多善舉，換得此生福氣，也因為妳上輩子是個大好人，現在享福的時刻到了，命運讓你準備在28歲之後，開始好運連連，工作方面，由於你本身辦事能力就不錯，加上運氣使然與等到對的時機，終得長官賞識，不僅加薪丶連職位也節節高升，至於感情更是充滿粉紅色泡泡，單身的你會接連遇上不少好桃花，而若是有另一半的人，倆人感情也會不斷升溫，彷彿還在熱戀期一般，這樣的好運將會持續下去，請好好把握與享受。
答案B丶星空女巫
注定還父母的債
手心手背都是肉，孩子與爸媽相處，總該被捧在手掌心疼愛的，但不知道為什麽，總覺得爸媽較容易重男輕女，不太在意女兒的感受，凡事考量總先以兄長或弟弟為主，自己則是最後才被想到的人。加上爸媽容易因小事和你有所爭吵丶不愉快，使內心感受更加不平衡，這或許就是上輩子向爸媽欠下的債所致吧！前人種的因丶後人承受的果，命運如此不是不能改變，欠的債努力還，總有一天，親情債還完，與父母間的關係會逐漸修復，心裡的苦則會慢慢弭平。
答案C丶繁花女巫
注定還朋友的債
選中這張牌的女孩，回想起來，身處在女性好友群裡，總是擔任比較低階的角色，該怎麼形容具體點呢？雖說大家一群都是好朋友丶好姐妹來著，不過從日常互動中就可以發現，你經常地被使喚去做東做西，如錢要你先墊丶事情要你去辦，但有八卦丶秘密卻不是讓你第一個知道，中心好像都圍繞著其他人打轉似的，你要幫忙做事，卻有被排除在外的感受，心裡頭那種苦卻也說不出，可說是前世欠好友的債真不少，不過毋需太擔心，你勞心勞力付出等同於在向好友還債，等待還完了，好運也就跟著來了！
答案D丶蝴蝶女巫
注定還感情債
只有上輩子相欠債的人，今生才會再次相遇；兩人相知丶相愛而在一起，卻不知道什麽原因，感情漸漸生變，或許你的另一半與她人沒有搞曖昧丶劈腿，可他卻開始會對你口氣差丶不耐煩，有問不一定會答，沒問有可能被罵的處境，經常扮演著挨打丶受罵的角色，卻又狠不下心來轉頭離去，只好繼續待在這樣的男人身邊，為什麽會有如此不平等對待？大概正是你上輩子欠他許多，做了不少傷害他的事，必須用這輩子相遇來還，也就是俗稱的感情債，這債總有還完的一天，當那一天到來，也就是你解脫丶重拾幸福的時刻。（編輯：郭佩蓉）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。