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合體高嘉瑜獲女粉告白　陳時中Apple Pay買玫瑰花送太太

▲陳時中逛內湖花市，高嘉瑜合體拜票。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.20）
▲陳時中逛內湖花市，高嘉瑜合體拜票。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.20）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-20 11:23:34

民進黨台北市長參選人陳時中今（20）日赴走訪內湖花市拜票，除了在地議員李建昌、議員參選人何孟樺、王孝維皆準時到場以外，陳時中競選團隊幹部、在地立委高嘉瑜也到場加入陳的拜票隊伍。陳時中沿途受到民眾熱情歡迎，更有女粉表白直呼「好喜歡你」；他也在其中一個攤位以Apple Pay行動支付付款，買下玫瑰花，表示要回家送給太太。

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▲陳時中以Apple Pay行動支付買玫瑰花，表示要回家送給太太。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.20）
▲陳時中以Apple Pay行動支付買玫瑰花，表示要回家送給太太。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.20）
陳時中今日赴內湖區台北花卉批發市場拜票，並接受導覽，沿路受到許多支持者歡迎，更爭相合照，還有女粉絲欣喜若狂向陳時中「表白」，直呼「好喜歡你」；另外，也有諸多攤商送上花卉，預祝陳時中高票當選。

陳時中拜票的過程中，也有民眾向陳時中反映，很多政治人物都到選舉才重視花卉產業，選後對於許多花籃就會婉拒，這對花卉產業的生計有很大影響；陳時中對此則回應，自己沒有這樣說，一定會重視花卉產業，一旁的王孝維則表示，這應該是現任台北市長柯文哲的論點才對。

▲有民眾向陳時中陳情，陳聽完後表示，一定會重視花卉產業需求。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.20）
▲有民眾向陳時中陳情，陳聽完後表示，一定會重視花卉產業需求。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.20）
隨後，陳時中走到其中一個攤位，攤主熱情招待，最後陳時中看上一束玫瑰花，直說要回家送給太太，最終陳時中以Apple Pay行動支付付款，買下玫瑰花。

值得關注的是，在地立委高嘉瑜抵達後，加入陳時中的拜票隊伍，帶著陳時中與攤商熱情互動，合照擊肘樣樣來，而高嘉瑜在地經營有成，人氣實在太旺，也被不少民眾要求一起加入合影，高嘉瑜特殊且搶眼的拜票方式，讓花市增添諸多歡樂氛圍。

▲陳時中、高嘉瑜、李建昌等人與攤商熱情互動。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.20）
▲陳時中、高嘉瑜、李建昌等人與攤商熱情互動。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.20）
陳時中受訪時則被問及，線在台北市的選戰出現藍白陣營搶票的狀況，陳時中說，選舉都是有競爭的，藍白互相競爭也很正常，只要循著正常管道，就政策面大家來做競爭，這都是好事情。

另外談到過往唱歌照片被汙名化解讀，因此選舉過程至今都是「封麥」，陳時中說，以前在解封時唱歌的照片被惡意PO出來，誤植在正在疫情緊張時唱歌，這就引起大誤會，為了避免誤會，競選期間就沒有必要增加多的爭議，「但我還是要強調，唱歌是正常娛樂、健康的生活」。

▲女粉絲向陳時中告白，直呼「很喜歡你」。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.20）
▲女粉絲向陳時中告白，直呼「很喜歡你」。（圖／記者黃宣尹攝，2022.08.20）

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