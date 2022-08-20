偏鄉成長懂貧困　蘇貞昌認仍青春：民進黨從未放棄價值

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蘇貞昌表示，總統蔡英文曾說過，「要留下更好的國家給年輕人」，因此在行政院努力下，目前的政府是「最支持年輕人的政府」。包括300億租金補貼、年年調升基本工資、育兒津貼翻倍、不孕症補助、長照預算和據點增加、班班有冷氣、生生用平板、中央廚房大帶小等政策，都用高效率達成，政府施政從小顧到老，就是要減輕年輕人的負擔。
蘇貞昌也指出，「當家才知柴米貴」，政府為年輕人做事都要花錢，好在政府掌握投資契機，去年經濟成長率創下11年來最高，進而帶動財政收入，去年財政賸餘達到2500億元，所以才能加薪、減稅、增福利，還可以還債1200億元，成為20年來還債最多的政府。
蘇貞昌並以校校有網路、生生用平版、中央廚房大帶小等政策從偏鄉開始做起為例，說明自己生在貧窮、長在偏鄉，「我知道貧困和飢餓是怎麼一回事」，因此雖然生在什麼家庭不是自己能決定，但國家有責任讓有需要的孩童感受到溫暖。
透過「有政府，會做事」的施政成果分享，蘇貞昌勉勵100位來自台灣各地的國務青學員「國務就從這樣開始」，期許年輕世代不但要有理想，更要知道怎麼把事情做好，做到的過程並不簡單，方方面面都要顧到。
最後蘇貞昌回顧自擔任美麗島辯護律師以來的從政歷程，向國務青學員表達，民進黨一路走來不簡單，但民進黨始終沒有放棄價值、沒有失去勇氣，「我們炙熱依舊，我們依然青春，只要心中理想熱情不減，就是青春」。