最狂7-11「黑暗大法師」發光！經過還有叫聲：店員誇張強

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位於永和文化路上、近頂溪捷運站2號出口的永和門市，是7-ELEVEN和三麗鷗的聯名店之一，全店充滿粉紅泡泡、夢幻至極，沒想到走進門市內卻驚見頂天的「黑暗大法師」，讓網友笑說：「那家店全店都裝潢成粉紅色，還有無嘴貓的溫馨氣氛，結果擺出這個陣勢到底。」激萌Hello Kitty和超殺黑暗大法師的高反差吸足眾人目光。
手作出「黑暗大法師」的超商店員似乎不滿足，除了驚人的巨大裝置之外，近期更悄悄裝上發光裝置，在超大保麗龍球貼上LED燈條，黏滿棉花噴漆上色，並用波浪板摺出光之護封劍，加上人體紅外線偵測器感應，只要有人經過就會重現 「憤怒的火焰」、「大法師火球」等經典招式。
該名店員在臉書提到，「其實一開始就想做火球，燒盡一切的靈魂業火」，不過最初利用下班和放假時間，只夠先搭建出主體，本想就此作罷，但心裡一直覺得好像少了什麼，因此又忍不住開始Google相關知識，跑去電子材料行買LED燈條和材料，「用各種能接線的方法全都接了一遍，每天下班一直接、一直接、一直接」，研究了整整一個星期，才終於讓黑暗大法師成功發光。
為了打造「發光版」黑暗大法師，下班後得繼續弄到天亮，3天睡不到12小時，「但看到完全體以後，一切都值得了」，每當民眾經過大法師，讓火球跟護封劍直接發亮，「看到他們驚喜興奮的表情，就是最大的喜悅。」還有年輕客人故意坐在大法師前面吃東西，「一邊吃一邊玩大法師的感應器，讓他一直亮一直叫」。除了帶決鬥盤來拍照打卡的網友，還有不少人帶自家狗狗來合照留念，都讓他覺得達到當初的創作目的，透過大法師喚醒眾人回到兒時看漫畫的熱血。