港媒：柬埔寨打工陷阱　與中國3黑金巨頭有關

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像是號稱身家人民幣（下同）30億元（約新台幣132億元）的董勒成，曾獲選為中國雲南省第8與第9屆的政協委員，但他多次捲入行賄並非法投資緬甸北部的賭場而被判刑。
之後他轉移陣地來到柬埔寨，更與現已被捕的澳門賭場大亨周焯華在西港開發娛樂城，報導說，緊鄰西港中國城有座大型園區「金水」專門從事線上博弈與詐騙，幕後老闆就是董勒成。
另個在柬埔寨知名的中國商界聞人徐愛民曾獲頒柬國的「勳爵」頭銜，但實際上他曾因經營賭博集團而被中國當局判刑10年，並利用香港匯豐銀行帳戶洗錢，2013年國際刑警發紅色通緝令追緝他。
徐愛民在柬埔寨經營的「凱博」酒店，同樣位於緊鄰西港的中國城，而且也是專門從事線上博弈與詐騙的勾當，這家酒店的母體凱博投資有限公司也涉足房地產，在西港開發大型公寓建案。
至於入籍柬埔寨並持柬國護照的佘智江因涉跨境賭博而被中國通緝10年，之後改名唐凱倫往來於東南亞與中國，不過他日前在泰國落網。
佘智江雖入籍柬埔寨，但他的主要活動範圍集中於緬甸，而他在緬甸邊境開發的亞太新城，其實就是複製柬埔寨西港的賭博行當，更自詡主導中國的「一帶一路」倡議，迫使中國駐緬甸大使館趕緊澄清。
全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org）說，佘智江是緬甸KK園區的物主之一，這個園區被稱之為「豬仔煉獄」，所謂豬仔就是上千名被拐騙來此打工的外國人。園區內已建立器官販賣的管道，若豬仔沒價值就會被活摘器官並棄屍公海。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1110820