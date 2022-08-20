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高雄眷村保存漫漫十年路　留下全國最多最大眷村　

▲不同於其他縣市的「以住代護」系列計畫高雄市引入民間協力保存。在該計畫的實行下，高雄市在左營、鳳山與岡山積極保留下的三軍眷村，除了讓高雄保存眷村數量躍升為全國第一。（圖／高市府提供）
▲不同於其他縣市的「以住代護」系列計畫高雄市引入民間協力保存。在該計畫的實行下，高雄市在左營、鳳山與岡山積極保留下的三軍眷村，除了讓高雄保存眷村數量躍升為全國第一。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-08-20 12:17:51

眷村是台灣特殊時空背景產物，啟動眷改時各縣市政府紛紛透過政策工具，發起保存眷村搶救行動。高雄市文化局表示，不同於其他縣市的「以住代護」系列計畫高雄市引入民間協力保存。在該計畫的實行下，高雄市在左營、鳳山與岡山積極保留下的三軍眷村，除了讓高雄保存眷村數量躍升為全國第一。

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▲高雄市「以住代護」系列計計畫至今歷經十年，雖已活化260戶眷舍，但仍有上千眷舍急待修繕活化，因此必須思考下一個階段需有更積極作為的策略才得以跟得上眷舍損壞的速度。（圖／高市府提供）
▲高雄市「以住代護」系列計計畫至今歷經十年，雖已活化260戶眷舍，但仍有上千眷舍急待修繕活化，因此必須思考下一個階段需有更積極作為的策略才得以跟得上眷舍損壞的速度。（圖／高市府提供）
文化局指出，「以住代護」系列計計畫至今歷經十年，雖已活化260戶眷舍，但仍有上千眷舍急待修繕活化，因此必須思考下一個階段需有更積極作為的策略才得以跟得上眷舍損壞的速度。這不只是考驗眷村保存的手法，也是跟時間賽跑的殘酷挑戰。市府也正進入眷村保留第三階段，加速啟動與軍方磋商研議，同步盤點手邊政策工具，搭配創新思維，為海量眷舍修復活化找尋一條出路。

▲高雄市眷村保留及修繕全台第一。（圖／高市府提供）
▲高雄市眷村保留及修繕全台第一。（圖／高市府提供）
▲高雄市保留三軍眷村規模全台之冠。（圖／高市府提供）
▲高雄市保留三軍眷村規模全台之冠。（圖／高市府提供）
一張統計表看不到車尾燈，高雄留下上千戶眷舍。根據2005年統計資料，全台曾經有過八百八十六個眷村，十萬八千多個眷戶。當時眷村數量最多的前五縣市分別是台北市（191）、台北縣（94）、台中市（86）、桃園縣（83）、高雄縣（66）。但在眷村改建政策推動後，各縣市政府紛紛以不同方式來保留活化眷村，而高雄市在左營、鳳山與岡山積極保留下的三軍眷村，除了讓高雄保存眷村數量躍升為全國第一，更以獨創的「以住代護」系列計畫來推動。

▲目前僅修復活化不到10%，仍有逾九成眷舍仍封圍待修。（圖／高市府提供）
▲目前僅修復活化不到10%，仍有逾九成眷舍仍封圍待修。（圖／高市府提供）
文化局表示，高雄在日治時期作為南進政策的重要根據地，設有高雄要塞與高雄軍港，二戰後國民政府來台接收日軍基地，所以陸海空三軍基地、三軍官校皆在高雄。因此在2010年縣市合併後，為回應軍事文化底蘊深厚，故積極以文化資產策略爭取保留三軍眷村，共計保留逾80公頃、眷舍逾1300戶，居全國之冠。十年來陸續爭取經費投入維護修繕眷舍共計約15億的經費，也是高居全國之冠。

高雄保留的眷村，從鳳山陸軍官校旁的黃埔新村，除了為知名的孫立人將軍親自擘劃的台灣第一座眷村，更是當年大象林旺來台後的第一站；岡山樂群村及醒村為日本海軍航空隊高級宿舍，醒村因近年拍攝空軍故事｢一把青｣而聞名；左營海軍眷村更是全國最大單一軍種眷村，三區都獨具特色。

文化資產中心主任曾宏民表示，高雄三軍眷村十年來陸續投入資源修復活化，岡山醒村在陸續獲文化部再造歷史現場補助後，預計2024年將全村修復完工；鳳山黃埔新村目前過半已修復進駐，且經費持續挹注亦將逐步到位全村完備；然而左營海軍眷村因保存面積以59公頃獨占鰲頭，目前僅修復活化不到10%，仍有逾九成眷舍仍封圍待修。


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