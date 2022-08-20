高雄眷村保存漫漫十年路　留下全國最多最大眷村　

我是廣告 請繼續往下閱讀
一張統計表看不到車尾燈，高雄留下上千戶眷舍。根據2005年統計資料，全台曾經有過八百八十六個眷村，十萬八千多個眷戶。當時眷村數量最多的前五縣市分別是台北市（191）、台北縣（94）、台中市（86）、桃園縣（83）、高雄縣（66）。但在眷村改建政策推動後，各縣市政府紛紛以不同方式來保留活化眷村，而高雄市在左營、鳳山與岡山積極保留下的三軍眷村，除了讓高雄保存眷村數量躍升為全國第一，更以獨創的「以住代護」系列計畫來推動。
文化局表示，高雄在日治時期作為南進政策的重要根據地，設有高雄要塞與高雄軍港，二戰後國民政府來台接收日軍基地，所以陸海空三軍基地、三軍官校皆在高雄。因此在2010年縣市合併後，為回應軍事文化底蘊深厚，故積極以文化資產策略爭取保留三軍眷村，共計保留逾80公頃、眷舍逾1300戶，居全國之冠。十年來陸續爭取經費投入維護修繕眷舍共計約15億的經費，也是高居全國之冠。
高雄保留的眷村，從鳳山陸軍官校旁的黃埔新村，除了為知名的孫立人將軍親自擘劃的台灣第一座眷村，更是當年大象林旺來台後的第一站；岡山樂群村及醒村為日本海軍航空隊高級宿舍，醒村因近年拍攝空軍故事｢一把青｣而聞名；左營海軍眷村更是全國最大單一軍種眷村，三區都獨具特色。
文化資產中心主任曾宏民表示，高雄三軍眷村十年來陸續投入資源修復活化，岡山醒村在陸續獲文化部再造歷史現場補助後，預計2024年將全村修復完工；鳳山黃埔新村目前過半已修復進駐，且經費持續挹注亦將逐步到位全村完備；然而左營海軍眷村因保存面積以59公頃獨占鰲頭，目前僅修復活化不到10%，仍有逾九成眷舍仍封圍待修。