歌劇《唐卡洛》義語四幕版首演登衛武營 華服開箱亮相
衛武營與比利時列日皇家歌劇院跨國共製威爾第歌劇《唐卡洛》義語四幕版，十月將在衛武營歌劇院世界首演，這不僅是《唐卡洛》首度在臺呈現，更是臺灣睽違15年再度演出「全古裝歌劇」。19日衛武營公開劇中近300套古裝華服、道具等，華麗細緻程度令人驚嘆。
歷經3年遠距密切工作，期間經歷新冠疫情、以及導演暨劇院總監馬佐尼斯於2021年初因病過世等困難，終於迎來10月27至30日義語版《唐卡洛》四場演出。 《唐卡洛》改自席勒同名戲劇，劇中所有人都身不由己，對於親子衝突、情愛糾葛、政治撕扯、王權與神權的鬥爭等刻劃入微，讓人膽戰心驚又大呼過癮。
威爾第筆下的《唐卡洛》是19世紀前半流行於法國的「大歌劇」（Grand Opéra）代表劇目之一。「大歌劇」是當時法國上流社會最頂級的娛樂節目，劇情多取材歷史，具有史詩風格，規模龐大、佈景豪華，製作成本和人力物力媲美今日好萊塢巨型製作。《唐卡洛》作品內容除了扣人心弦的衝突劇情，更以多樣角色展現歌手於各類聲種的重量級演唱功力，再加上龐大的樂團和合唱團，浮華場景和精緻服裝道具，堪稱歌劇黃金時代最燦爛的產物。
衛武營藝術總監簡文彬說：「《唐卡洛》是衛武營落成後最大規模的一齣歌劇。此次選擇較流行的義語四幕版，主要是因應臺灣民眾觀劇時間習慣，以及歌手選角條件考量。此劇對16世紀西班牙王朝背景高度考究，觀眾得以觀賞最正統的歐式古裝歌劇。」
威爾第歌劇《唐卡洛》10月27至30日衛武營歌劇院登場，也規劃系列活動讓民眾參與，包含9/17「武營來開槓」、9/17至10/2「解密歌劇工作坊」、10/17「大師講座」歌劇《唐卡洛》設計揭密、10/28及10/29「夜遊劇場」探索威爾第歌劇《唐卡洛》後台風景等。更多節目資訊及團票優惠可至衛武營官網查詢。