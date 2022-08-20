婦人深信飆股臨櫃匯百萬　警偕家屬合力阻止匯款

高雄一名 70 歲的林姓婦人到銀行臨櫃準備匯款新臺幣 100 萬元，由於婦人面對行員關懷提問時言詞閃爍，行員察覺有異立刻通報警方協助。員警到場後不論如何旁敲側擊，婦人依舊不願透露一絲一毫，在員警苦口婆心勸導後，忿忿不平放棄在此匯款隨即離去。員警擔心婦人會前往其他金融機匯款，立即通知婦人女兒協助勸阻，得知為投資詐騙手法後，順利讓婦人打消匯款念頭。

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▲高雄1名婦人深信手機網路平台「如何逮飆股」日前臨櫃匯百萬，經員警與家人勸阻後才相信為股票投資詐騙。（圖／記者郭凱杰翻攝）

鼓山分局鼓山派出所警員陳煌鵬、黃俊瑋於 18 日 11 時許接獲轄內銀行行員通報，表示有婦人要匯出 100 萬鉅款，合理懷疑可能遭到詐騙。員警到場後向婦人探詢匯款目的及受款人時，婦人態度堅決且對員警的提問明顯敷衍，直言要將款項匯到自己在其他銀行的帳戶，員警認為事有蹊蹺，一再提醒目前常見的詐騙態樣，婦人依然聽不下去隨即匆匆離去。

員警擔心婦人轉往其他金融機構匯款，立刻驅車前往其住家，婦人丈夫對家中金錢使用方式一無所知。員警立即聯繫婦人的女兒，希望透過女兒的關心問出婦人之所以要匯款藏在心底的秘密。員警對於婦人的金錢用途始終放心不下，因此透過 165 反詐騙系統查詢，發現婦人急欲匯款的帳戶早已多次被檢舉、通報，員警甚至聯繫該問題帳戶的檢舉人詢問檢舉原因，在得知為「股票投資詐騙」後，再度聯繫婦人的女兒務必全力阻止母親匯款。