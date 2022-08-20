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柯文哲指高雄在原地踏步　高市：北市少1席副市長2席議員

▲柯文哲（中）自詡是政治醫生，將帶領民眾黨的服務團隊，為大家診治台灣。(圖／記者郭俊暉攝，2022.08.20）
▲柯文哲（中）自詡是政治醫生，將帶領民眾黨的服務團隊，為大家診治台灣。(圖／記者郭俊暉攝，2022.08.20）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-08-20 13:28:172022-08-20 13:43:28

民眾黨主席柯文哲今（20）日偕同民眾黨秘書長謝立功、高雄市黨部主委馮啟彥為該黨「九合一」提名參選人造勢。自詡是政治醫生的柯文哲認為，高雄市沒有退步、只是沒進步，但其實是原地踏步。不過，對於柯文哲的說法，高雄市政府建議柯文哲先思考自己管理的台北市，馬上要因為人口快速減少，減少一席副市長跟兩席議員席次。

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高市府表示，畢竟柯文哲治理的台北市，人口減少是六都第一，而且是從108年蟬連第一至今，始終坐人口流失最多的城市寶座，台北市今年1-7月已減少近6萬2千人，其中光人口移出就快2萬人，110年甚至減少7萬8千人之多，數字會說明真相，提醒柯文哲，身為台北市的大家長，發言前可以先向台北市民政局詢問數據。

▲柯文哲也自詡是政治的醫生，將帶領著我們民眾黨的服務團隊，為大家診治台灣。(圖／民眾黨高雄市黨部提供)
▲柯文哲自詡是政治醫生，將帶領民眾黨的服務團隊，為大家診治台灣。(圖／民眾黨高雄市黨部提供)
民眾黨高雄市黨部「決戰九合一2022大選」今天舉行造勢記者會柯文哲今以民眾黨主席身份到高雄為黨籍提名參選人造勢，並對NCC日前公布《數位中介服務法》草案做出上述表示。

柯文哲也針對市政指出，城市的發展必須做三十年到五十年整體發展計畫，才不會造成建設浪費、設計衝突、勞民傷財，民進黨在高雄執政有二十餘年，從謝長廷到陳菊兩位前市長，雖同黨但是政策好像不連貫，如果謝長廷的鐵路地下化是對的、那陳菊的輕軌就是錯的；如果陳菊的輕軌是對的、那謝長廷的鐵路地下化就是錯的。高雄應該是缺少東西向快速道路，才能銜接兩條高速公路，形成都會區快速運輸網，紓解多年來阻塞問題。

▲民眾黨主席柯文哲今（20）日偕同民眾黨秘書長謝立功、高雄市黨部主委馮啟彥為該黨「九合一」提名參選人造勢。(圖／民眾黨高雄市黨部提供)
▲民眾黨主席柯文哲今（20）日偕同民眾黨秘書長謝立功、高雄市黨部主委馮啟彥為該黨「九合一」提名參選人造勢。(圖／民眾黨高雄市黨部提供)
柯文哲強調，高雄市人口外移嚴重，本來高雄有九席立委現在變成八席，而民進黨的說法是：「高雄人口沒有減少，是其他縣市人口增加」這種解釋代表外縣市正在進步，高雄市沒有退步、只是沒進步，但其實是原地踏步。

柯文哲主席表示，他常說人民的小事，就是政府的大事，不用談多遠大的理想、或是開一堆永遠不會實現的空投支票，先搞定民生才是正道；從中央到地方，小問題不解決就變大問題、明明就不對的事，卻愈做愈過分，這樣搞下去最後不是下一代負擔更重，就是國家破產。

柯文哲強調，民眾黨所提名的每一位參選人都肩負社會責任，當選進入議會後也帶著使命，就如同醫生要對病患，必須負責將患者病治好，直到回復健康；相對的民眾黨每一位參選者都背負者歷史責任，民眾黨的責任就是要帶領台灣找出路、走活路、有生路！

今年，民眾黨在高雄推出的參選人包含：高雄市第四選區（左營、楠梓）市議員參選人-莊貽量、高雄市第七選區（三民）市議員參選人-李佳玲、高雄市第六選區( 旗津、鼓山、鹽埕) 市議員參選人-劉家榮、高雄市第九選區（鳳山）市議員參選人-陳妙真、高雄市第五選區（仁武、大社、鳥松、大樹）市議員參選人-陳惠君、高雄市第十一選區(大寮、林園)市議員參選人-李建輝（無黨籍）、高雄市鼓山區(龍子里)里長參選人-曾偉修、高雄市鼓山區(厚生里)里長參選人-賴竑嘉、高雄市旗津區(安順里)里長參選人-王奕智等，共5+1位市議員參選人及3位里長參選人，將代表民眾黨出戰2022地方大選。第八選區（前金、新興、苓雅）則禮讓且全力支持，已經連任5屆市議員的吳益政！

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