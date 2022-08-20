柯文哲指高雄在原地踏步　高市：北市少1席副市長2席議員

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民眾黨高雄市黨部「決戰九合一2022大選」今天舉行造勢記者會，柯文哲今以民眾黨主席身份到高雄為黨籍提名參選人造勢，並對NCC日前公布《數位中介服務法》草案做出上述表示。
柯文哲也針對市政指出，城市的發展必須做三十年到五十年整體發展計畫，才不會造成建設浪費、設計衝突、勞民傷財，民進黨在高雄執政有二十餘年，從謝長廷到陳菊兩位前市長，雖同黨但是政策好像不連貫，如果謝長廷的鐵路地下化是對的、那陳菊的輕軌就是錯的；如果陳菊的輕軌是對的、那謝長廷的鐵路地下化就是錯的。高雄應該是缺少東西向快速道路，才能銜接兩條高速公路，形成都會區快速運輸網，紓解多年來阻塞問題。
柯文哲強調，高雄市人口外移嚴重，本來高雄有九席立委現在變成八席，而民進黨的說法是：「高雄人口沒有減少，是其他縣市人口增加」這種解釋代表外縣市正在進步，高雄市沒有退步、只是沒進步，但其實是原地踏步。
柯文哲主席表示，他常說人民的小事，就是政府的大事，不用談多遠大的理想、或是開一堆永遠不會實現的空投支票，先搞定民生才是正道；從中央到地方，小問題不解決就變大問題、明明就不對的事，卻愈做愈過分，這樣搞下去最後不是下一代負擔更重，就是國家破產。
柯文哲強調，民眾黨所提名的每一位參選人都肩負社會責任，當選進入議會後也帶著使命，就如同醫生要對病患，必須負責將患者病治好，直到回復健康；相對的民眾黨每一位參選者都背負者歷史責任，民眾黨的責任就是要帶領台灣找出路、走活路、有生路！
今年，民眾黨在高雄推出的參選人包含：高雄市第四選區（左營、楠梓）市議員參選人-莊貽量、高雄市第七選區（三民）市議員參選人-李佳玲、高雄市第六選區( 旗津、鼓山、鹽埕) 市議員參選人-劉家榮、高雄市第九選區（鳳山）市議員參選人-陳妙真、高雄市第五選區（仁武、大社、鳥松、大樹）市議員參選人-陳惠君、高雄市第十一選區(大寮、林園)市議員參選人-李建輝（無黨籍）、高雄市鼓山區(龍子里)里長參選人-曾偉修、高雄市鼓山區(厚生里)里長參選人-賴竑嘉、高雄市旗津區(安順里)里長參選人-王奕智等，共5+1位市議員參選人及3位里長參選人，將代表民眾黨出戰2022地方大選。第八選區（前金、新興、苓雅）則禮讓且全力支持，已經連任5屆市議員的吳益政！