內幕／藍文傳系統因夏立言赴中炸鍋　當面開幹黨中央　

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據轉述，黃健庭主動提及夏立言事件，他先重申國民黨的官方說法，此行就是要去關心台商、台胞，沒有政治性活動等，也詢問與會人士對於夏立言事件的看法，沒想到現場砲聲隆隆，不少人直接開幹黃健庭，也讓黃健庭有些招架不住，只能不斷重複黨立場。
某位北市選區與會人士直接怒問黃健庭，「在事件發生後才找我們來要幹嘛？」黨中央缺乏事前溝通，等到事情發生了，現在又一再重複官方說法，根本沒有解決問題。
該人士認為，在夏立言赴中的前一天就應該聚集文傳會系統，讓大家了解此行目的，以及討論要如何辯護及論述，而不是讓大家都透過新聞知道夏立言赴中，根本也不知道此行目的及如何為黨辯護。
另名在場人士也怒批，夏立言此行遮遮掩掩，沒人知道他去中國的目的，「要去關心台商、台胞，有在差這一百天嗎？」
也有市議員參選人反應，在跑基層時，連跑到深藍選區的眷村，都沒有人認同夏立言此時赴中，好不容易民進黨桃園市長參選人林智堅因論文抄襲被藍營成功打下來，馬上就被夏立言赴中事件平衡掉。
過程中，有幾位與會人士跳出來緩頰稱，也許夏立言此行可以帶回一些「禮物」，像是農產品解禁、共軍停止擾台等等，那國民黨就有機會從黑翻紅。
不過，此說法立刻遭到在場人士抨擊，一位熟悉對岸事務的人士就批，夏立言此行赴陸完全沒有受到禮遇，照樣要按照規定隔離10天，且頂多見到劉結一、張志軍，根本見不到汪洋，完全不是對等規格，民進黨在罵中共的時候，國民黨從來沒有少罵，中共對國民黨早就失去信任，為何要加惠於國民黨？
有一位與會人士特別向黃健庭建議，如果夏立言見到中共官方代表，一定要強烈反應反對中共對台軍演的立場；黃健庭則承諾說，「這個應該有機會講」，該人士又繼續追問是否可以高度期待？黃健庭回應：是。
夏立言10日搭機赴中後，進行隔離10天，目前即將屆滿出關，各界都在關注此行後續政治效應。