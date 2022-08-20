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怒批「中介法」　朱立倫：蔡總統可不可以正常一點？

▲怒批「中介法」，朱立倫砲轟蔡政府搞網路戒嚴讓言論自由倒退，直言「我覺得蔡總統可不可以正常一點？」（圖／記者李春台攝，2022.08.20）
▲怒批「中介法」，朱立倫砲轟蔡政府搞網路戒嚴讓言論自由倒退，直言「我覺得蔡總統可不可以正常一點？」（圖／記者李春台攝，2022.08.20）

記者李春台／桃園報導

2022-08-20 13:50:382022-08-20 13:57:37

國家通訊傳播委員會 （NCC） 公布《數位中介服務法》草案，引發各界批評是限制網路言論自由，國民黨主席朱立倫今（20）日在和桃園市長參選人張善政及桃園在地民代及議員參選人一同出席在中壢高中舉行的「2022全國青工運動會」，受訪時直接點名蔡英文總統，批評蔡政府搞網路戒嚴讓言論自由倒退，直言「我覺得蔡總統可不可以正常一點？」

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針對NCC擬推《數位中介服務法》，引爆各界批評是限制網路言論自由的作法，朱立倫說，他非常感慨台灣竟然要走到一個言論戒嚴的時代，以後大家就可以看到，在網路戒嚴的狀況下，網路言論隨時都可能違法受罰違法，「這是什麼樣的世界什麼樣的國家？我們可以倒退到這種程度！」


朱立倫表示，在網路世界中有不同意見，大家都要表示尊重，他提到，蔡英文在野時也是如此，但現在連論文抄襲，蔡都可以挺到底，連所謂的數位中介都可以搞網路戒嚴、搞言論自由的倒退，這是什麼時代?


張善政指出，《中介法》最大問題，就是網路上言論的正確性或適當性，一旦法案通過後，都是由政府來認定，以民進黨過去這幾年的表現，我們根本不敢期待將來政府認定網路言論時，會有任何客觀中立的看法。


張善政說，過去他在行政院服務期間，費盡九牛二虎之力跟對岸網軍作戰。就是要維護我們國家網路空間的安全跟乾淨，沒想到此時此刻，反而是我們自己的政府來破壞網路的環境，非常令人遺憾。


張善政喊話蔡政府「懸崖勒馬」，雖然現在NCC公聽會暫停，但他認為這樣不夠，「這個法案應退回NCC重擬，網路言論自由不能被這樣凌虐。」

▲張善政也呼籲鄭運鵬「想清楚，不要把黨意凌駕民意」，應該回歸桃園在地的名義，不要再替民進黨的黨意鼓吹背書，而忽略桃園鄉親的感情。（圖／記者李春台攝，2022.08.20）
▲張善政也呼籲鄭運鵬「想清楚，不要把黨意凌駕民意」，應該回歸桃園在地的民意，不要再替民進黨的黨意鼓吹背書，而忽略桃園鄉親的感情。（圖／記者李春台攝，2022.08.20）
針對對手鄭運鵬稱是因為法院無法處理每天成千件網路糾紛，所以要交給行政機關處理的說法，張善政籲鄭「想清楚，不要把黨意凌駕民意」，應該回歸桃園在地的民意，不要再替民進黨的黨意鼓吹背書，而忽略桃園鄉親的感情。

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