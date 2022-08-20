怒批「中介法」　朱立倫：蔡總統可不可以正常一點？

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針對NCC擬推《數位中介服務法》，引爆各界批評是限制網路言論自由的作法，朱立倫說，他非常感慨台灣竟然要走到一個言論戒嚴的時代，以後大家就可以看到，在網路戒嚴的狀況下，網路言論隨時都可能違法受罰違法，「這是什麼樣的世界什麼樣的國家？我們可以倒退到這種程度！」
朱立倫表示，在網路世界中有不同意見，大家都要表示尊重，他提到，蔡英文在野時也是如此，但現在連論文抄襲，蔡都可以挺到底，連所謂的數位中介都可以搞網路戒嚴、搞言論自由的倒退，這是什麼時代?
張善政指出，《中介法》最大問題，就是網路上言論的正確性或適當性，一旦法案通過後，都是由政府來認定，以民進黨過去這幾年的表現，我們根本不敢期待將來政府認定網路言論時，會有任何客觀中立的看法。
張善政說，過去他在行政院服務期間，費盡九牛二虎之力跟對岸網軍作戰。就是要維護我們國家網路空間的安全跟乾淨，沒想到此時此刻，反而是我們自己的政府來破壞網路的環境，非常令人遺憾。
張善政喊話蔡政府「懸崖勒馬」，雖然現在NCC公聽會暫停，但他認為這樣不夠，「這個法案應退回NCC重擬，網路言論自由不能被這樣凌虐。」
針對對手鄭運鵬稱是因為法院無法處理每天成千件網路糾紛，所以要交給行政機關處理的說法，張善政籲鄭「想清楚，不要把黨意凌駕民意」，應該回歸桃園在地的民意，不要再替民進黨的黨意鼓吹背書，而忽略桃園鄉親的感情。