四肢瘦、肚子大，比全身胖更容易罹患「三高」！

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四肢瘦腰部胖的身材，更易罹患三高
其實像可欣這種身形的人並不少見，她們姣好的身材總是令人稱羨，不過書田診所家醫科主任醫師何一成卻提醒，這種四肢瘦、腰部胖的「泡芙型」身材，其實比全身圓嘟嘟的「麵龜身型」，更容易罹患三高（高血壓、高血脂、高血糖）。
大家愛吃的鹽酥雞、麻辣鍋、甜度等同14顆方糖的飲料……等，都是被廣為歡迎的「美食」代名詞，而這些食物的共同特性就是高油脂和高熱量，有時嘴饞只吃了幾口，卻可能已經吃進幾百大卡而毫不自知。所謂的「供需平衡」，也就是每天吃進多少東西之後，應該盡量消化、消耗多餘的熱量，以免累積於體內。
不過，現代人多數是couch potato（沙發馬鈴薯），上班坐辦公室長時間使用電腦處理公事，回家還是窩在沙發上看電視、上網。假日則在電影院觀賞最新的院線片或是跟三五好友下午茶聊八卦，靜態活動的時間遠多於動態的活動，殊不知久坐容易導致血液循環不良而引起便祕，若是宿便沒有定時清除，即會滯留於腸道之內，並且累積脂肪與毒素。另外，缺乏運動也會使脂肪容易堆積在體內，當腹部被脂肪填充、包圍之後，最明顯的外在表現就是小腹凸出、腰圍變粗。
脂肪堆積內臟旁，腰圍變粗
臨床觀察發現，脂肪堆積在皮下組織而形成蝴蝶袖、肉肉腿、大臀部的人，因為外表看起來圓滾滾的，所以，他們比較會因為健康或是美觀的因素而積極減肥；反觀脂肪只累積在腹部的泡芙型身材，由於外觀看起來並不胖，甚至偏瘦，所以，反而容易忽略檢測體脂肪、腰圍等指標，錯過早期發現三高疾病的機會，成為隱藏的危險因子。
近年來，國健署不斷提醒民眾時時測量腰圍，究竟腰圍跟三高有什麼樣的關係呢？腹部除了是人體臟器最多的部位之外，同時也是多餘脂肪主要儲存的地方，當脂肪累積愈多，啤酒肚就顯得愈大，因此，從腰圍大小就可以輕易辨別腹部脂肪堆積的狀況。根據醫學研究發現，脂肪堆積在內臟週邊（如肝臟週邊），是容易形成心血管疾病的關鍵。
同時，若脂肪細胞活力過於旺盛，還會形成游離脂肪酸，進而產生胰島素阻抗，引發糖尿病；或是分泌發炎因子，造成血管硬化、組織發炎等高血壓、代謝相關的各種慢性疾病。千禧之愛基金會的統計數據指出，這種種疾病與腰圍大小的相關性高達7成，顯見腰圍對於三高防治的重要性。
腰圍愈粗，代謝疾病罹患率愈高
何一成指出，年過30歲之後，由於運動量不夠、高熱量美食的過量攝取，再加上人體天然的新陳代謝作用出現減緩的趨勢，在這些種種原因相乘下，脂肪分解消化更加不易，並加速腹部脂肪的堆疊。
國際糖尿病聯盟報告中也明確表示，「腰圍」是代謝症候群判斷的重要指標，同時也強調與心血管疾病、糖尿病等具有強烈的關聯性。而相關研究也發現，當減重或是縮肚的計畫與成效能維持2年以上，都可以達到改善血壓與血脂的目的，同時也能減少罹患糖尿病的機率。
另外，瑞典的研究也指出，只要體重能減輕5～10%，不但能讓腰圍縮小，還能降低血壓與三酸甘油酯，並且增加高密度脂蛋白膽固醇（好的膽固醇）。
男性腰圍≧90公分（35.5吋）為腹部肥胖
女性腰圍≧80公分（31.5吋）為腹部肥胖
（文章授權提供／常春月刊）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54828
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