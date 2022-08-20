恩恩爸提國賠 林佳龍：侯市府沒有同理心「鐵漢無情」
民進黨新北市長參選人林佳龍今（20）日出席「青商人挺林佳龍後援會成立大會」，針對恩恩爸在臉書貼文將對新北市政府提出國賠1元，林佳龍受訪時指出父母要求的就是真相跟責任釐清，也是要避免其他人再遭受苦難，為什麼事情的發展讓人覺得市府沒有同理心，甚至有些「鐵漢無情」；強調政治人物不要用你錯我對的迎合心態，遇到了就一起面對，檢討改進，陪伴並在解決問題後，協助受難者走出苦難。
林佳龍表示，其實政治人物會遇到很多苦難，只要跟受難者能夠有同理心，不一定會完全解決問題，但與民同在，是政治人物要做到的，恩恩爸追究國賠1元，只是要一個真相跟公道，大家一起來幫忙，如同恩恩爸臉書所寫，因為他們受難，政府發現問題做了改進，避免其他人再遭受苦難，這就是大愛，好多事情不要用這種迎合的心態，就是你錯我對，遇到了就一起面對，檢討改進，讓受難者不要犧牲了，卻沒有喚起社會進一步去避免未來再犯這樣的災難。
恩恩爸今日在臉書發文，指出和義務律師討論一段時間後，已經在8月16日正式遞出了國賠的申請，向新北市政府求償「新台幣1元」，希望藉由這個手段，讓司法單位協助拚湊完整的真相，完成咎責的工作；夫妻要的是新北市政府願意承認錯誤，還給盼望許久的真相和誠摯的道歉。對此新北市府方也回應已收到國賠案申請文件，會依法受理並依程序辦理，並盡速安排會議審，依據請求人的文件內容，審議是否符合國家賠償的要件。