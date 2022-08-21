內幕／在地議員湊不齊、年輕票落後　陳時中應戰2隱憂

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根據「網路溫度計」公布的最新預測當選模型，截至今（21）日上午為止，蔣萬安當選率39.6%、陳時中36.5%、黃珊珊23.9%；而根據「Yahoo奇摩」在8月15日發起的網路投票，截至今天早上截止，在「你看好誰當選台北市長？」方面，看好蔣萬安的民眾有42.8%、不知道／沒意見的有20.3%、黃珊珊20.0%、陳時中12.4%、蘇煥智3.4%。
這些數據顯現，陳時中的支持度仍呈落後情況，這從他的各場次行程，在地議員及參選人沒有到齊的情況中，可以看出些許端倪。
陳團隊8月7日召開「我來救！內湖交通壅塞問題解決方案」記者會，主題是談內湖交通解決方案，但身為「競選總部副主任委員」兼「分區總督導」的內湖在地立委高嘉瑜沒有出席，內湖南港市議員江志銘、參選人王孝維也都沒到，引發關注。
8月8日上午，陳時中赴貓空採竹筍，大安文山5位議員或參選人只來了4位，獨缺趙怡翔；8月12日一早，陳時中赴濱江市場拜票，中山大同的市議員王世堅、陳怡君也缺席。
另，8月17日陳團隊再開「大巨蛋政策方針」記者會，大巨蛋所在的山信義區市議員許家蓓、許淑華、洪健益都沒到，儘管8月11日陳時中去爬虎山時3人都有出席，仍引發討論。
8月20日陳時中赴內湖花市參訪並買花，眾所關注的高嘉瑜總算到了，然而江志銘還是沒到。
黨內人士坦言，英系一手推出陳時中參選台北市長，陳時中確實跟英系合體比較多，而陳團隊可能還在組建整軍中，通知地方議員的方式眾說紛紜，相信未來會越來越好。
該人士也說，其實市長參選人到地方，議員會評估「去這個行程幹嘛？母雞夠強嗎？有沒有曝光機會？也會看看這個行程跟地方是否有連結」，湊不齊的狀況可能是因為議員有其他行程，但說到底，「陳時中如果夠強，出現議員沒有到齊的情況確實比較不尋常」。
參與多次市長選戰的綠營北市組織人士則說，陳時中的起手式「相見歡活動」中，能出席的都是固定動員的人為主，「講白一點，沒有出席活動，那些人也會投給陳時中，要怎樣擴張支持的光譜，是陳團隊必須要加緊努力的」。
另外，黨內高層透露，陳時中現在無論黨內外民調，確實40歲以下都是落後給黃珊珊的，雖然差距並不大，但這對一向有大宗年輕選票的民進黨來說，是很不樂見的事情。
該人士也說，現在主要支持陳時中的還是深綠支持者，要怎麼樣持續拓展支持者、走出同溫層，這個問題不能再拖了。
不過，也有黨內人士也透露，陳時中的基層反應其實也不差。近來陳出席青年論壇活動，該場活動蔣萬安也有到場，陳受到年輕人相當大的歡迎，更有相當多人搶拍他，與蔣萬安的人氣可說天壤之別，「但卻還是沒有反應在年輕人的民調上，或許空戰策略要調整」。
綠營文宣人士認為，陳時中的粉絲專頁才剛開不久，其實很多市民是陌生的，雖然按讚數成長相當快，但經營起來還是有些生疏，且與陳時中本人的人設有差，內容也有些「國民黨」，空戰若無法拉出與蔣萬安、黃珊珊的差距，未來陳時中的選戰可能會很辛苦。
也有黨籍民代直言，陳時中對於政見部分實在太不熟了，雖然投入選舉才沒多久，也沒有人馬上就完全準備好的，「但實在不懂，為什麼要這麼急就章召開政見記者會，雖然對比黃珊珊甩鍋、蔣萬安空洞還是有所差別，但是坦白說，陳時中在政見會的表現是不及格的」。
該民代表示，政見會中看出，陳時中對政見的掌握度似乎還不敏銳，對於大巨蛋的發言，更非所謂的「政見」，只是「點出問題」，種種跡象都顯示，陳團隊雖氣勢磅礡出航，但恐還需要一些時間調整航道，才能航向勝選的終點。
陳時中陣營表示，臉書粉絲專頁、IG官方帳號之前才剛成立，團隊還在磨合，也還在抓陳時中在網路上的「人設」。現在已經有一些基礎了，未來應該可以更貼切陳時中，也會更即時貼出陳時中的行程與活動，再來也希望與議員參選人「小雞們」配合，主攻市政議題，也會一同針對較軟性的議題發揮。
另外，民進黨松山信義區議員許家蓓也表示，自己在跑基層時，民眾對陳時中的印象及反應普遍都還不錯，泛綠支持者更是十分熱情。不過台北市傳統選舉板塊長期藍大於綠，所以近期陳時中也陸續發表政策並且找青年對談，因為陳時中要用理性及政策吸引更多中間選民支持。
許家蓓認為，陳時中從提名迄今選舉節奏穩健明快，隨著選戰逼近，跟基層的接觸也會越來越頻繁密切，相信支持度勢必會再持續提升。