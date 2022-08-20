企鵝妹搭小黃被騙錢！粉絲氣炸出招了 司機竟上新聞認錯
知名韓國正妹實況主企鵝妹Jinny（柳允進，유윤진），甜美的外型和熱愛旅遊的實況風格，深受網友們喜愛，不過向來獨自旅行的她，卻常常在國外上當受騙。近日，企鵝妹來到土耳其伊斯坦堡旅行時，就多次遭到計程車司機，違法喊價，收取高價費用，結果有粉絲看不下去幫忙檢舉，甚至一舉鬧上了新聞版面。
據土耳其媒體《Cumhuriyet》報導，企鵝妹在伊斯坦堡遇到一位以10分鐘車程，收取200塊土耳其里拉（約333元新台幣）的計程車司機，沒想到該名司機竟以交通阻塞為由拒絕跳表收費，最後才以150塊土耳其里拉（約250元新台幣成交），後來企鵝妹更接連遇到有直接喊價14塊美元（約421元新台幣），以及直接以8.30塊美元跳表（約249元新台幣）的司機，甚至還有直接把車資寫在Uber訊息上的，充斥各種違法行為。
有當地的網友看不下去，紛紛決定自行蒐證向當地機構檢舉，希望能把這些違法的司機通通懲處。沒想到新聞播出後，立刻引發不小的風波，據悉，就有其中一名司機收到罰款，並禁止營運10天，並為他的行為感到自責和抱歉，坦承家庭狀況有問題，壓力太大才會這樣做。
渾然不知的企鵝妹，在得知消息後就在直播中表示，她並不想引起紛爭，如果她想要檢舉就會自己來，不希望觀眾擅自決定。另外，也有企鵝妹的粉絲指稱，企鵝妹的經濟狀況很好，不缺這些小錢，但他也感嘆，的確土耳其的經濟很差，但是也不應該違法喊價，把觀光客當作肥羊。目前相關討論仍在國外論壇Reddit持續延燒中。