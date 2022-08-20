外星「Q-ri」降落奶茶一條街 「奶茶夏日Party」嗨翻天
商研院自去年承接經濟部商業司執行「品牌一條街」計畫，協助地方產業群聚型街道特色行銷及轉型升級，打造街道與店家共好的品牌價值，受到廣大迴響。今（20）日再度於高雄鹽埕區新樂街為大小朋友帶來一場「奶茶夏日Party」，可愛「Q-ri」現身，吸引上百民眾熱情互動，現場人氣爆棚。
奶茶一條街的前身其實是「黃金街」、「金仔街」，曾經是全高雄最貴氣的街道，近幾年則由幾家老字號奶茶店開始延伸出許多特色飲料店，約550公尺一條街有販售奶茶的店家約12家，奶茶街最大的特色是有很多其他地方不常喝到特殊口味奶茶，如蓮藕、冬瓜、白木耳，因此有了「奶茶一條街」的閃亮稱號。
高雄鹽埕區新樂街「奶茶一條街」輔導進入第二年，今年除持續聚焦品牌化及故事化，並結合LINE熱點口袋名單推播強化數位行銷。為了將品牌記憶深植於民眾的心中，這次活動設計出可愛又具有代表性的角色IP「Q-ri」，和民眾一起創造專屬回憶。「Q-ri」以外星人作為角色IP定位，代表臺灣國民飲料不分國家受到全世界的喜愛，也象徵「Q-ri」將臺灣奶茶品牌全面發揚到宇宙的爆發力。此外，更特別邀請高雄在地7所學校、超過50位舞蹈社團學生和「Q-ri」在新樂街口舞力全開。
商業司蘇文玲司長表示，目前全台四處品牌一條街，除了奶茶一條街，還有高雄知名的三鳳中街「南北貨一條街」，以及臺南成大充滿異國風情的「異饗一條街」，與越夜越美麗的海安「餐酒一條街」。品牌一條街是貼近民眾生活的特色街道，從餐飲美食到各式物產，這些產業群聚的街道，有其獨特性及品牌定位。