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開學在即　高市下周開35處校園施打站

▲高市府在今、明兩天(8/20、8/21)，增開12站社區疫苗接種站，並開放現場登記接種。下週二（8/23）至下週五（8/26）市府於35所學校開設校園接種站，家長可就近選擇適合的接種站施打疫苗。（圖／高市府提供）
▲高市府在今、明兩天(8/20、8/21)，增開12站社區疫苗接種站，並開放現場登記接種。下週二（8/23）至下週五（8/26）市府於35所學校開設校園接種站，家長可就近選擇適合的接種站施打疫苗。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-08-20 20:50:24

暑期即將進入尾聲，由於新冠肺炎BA.5變異株亞型恐在9月造成社區傳播高峰，市長陳其邁為提升校園疫苗涵蓋率、建構校園免疫防火牆，以阻斷社區傳播鏈經由校園延伸到家庭，高市府在今、明兩天(8/20、8/21)，增開12站社區疫苗接種站，並開放現場登記接種。下週二（8/23）至下週五（8/26）市府於35所學校開設校園接種站，家長可就近選擇適合的接種站施打疫苗。

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▲8月20日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲8月20日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
高雄市今天新增1,745例確診個案、10例境外移入個案，盛行率20.76%。目前負壓隔離及專責病房總計651床，空床率61.6%，量能充足無虞。近一週65歲以上確診個案投藥率93.1%，為避免重症風險，65歲以上長輩及高風險個案感染者，請聽從醫師指示，儘速使用抗病毒藥物，嚴防重症死亡情況發生。

市長陳其邁表示，高雄市昨天召開專家會議，中央警示BA.5疫情已開始造成北部地區疫情升溫，預估一至兩週疫情將逐漸外擴影響其他地方，接下來的階段疫苗涵蓋率將攸關未來社區疫情流行趨勢，應積極提升校園疫苗涵蓋率、建構校園免疫防火牆，以阻斷社區傳播鏈經由校園延伸到家庭、造成脆弱族群風險，進而降低職場及社區傳染風險。接種疫苗也可降低兒童因感染COVID-19住院、重症及MIS-C。

衛生局提醒5-11歲兒童至少應完成2劑疫苗接種，12-17歲青少年應完成3劑疫苗接種，尚未接種疫苗的6個月以上-5歲的嬰幼兒，也請家長不需觀望或等待疫苗，建議儘速安排家中幼兒接種，才能儘早獲得保護力，家長可逕上衛生局全球資訊網瀏覽 高市300餘家兒童疫苗合約院所名單也可上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。

教育局提醒各校，開學前搭配環保局進行室內外環境清消，並盤點口罩、快篩試劑、消毒酒精等防疫物資，教育局會召開防疫會議，確認各校防疫措施是否到位，務必讓學生安心、家長放心。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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