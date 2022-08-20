網傳確診者可獲「萬元補助金」！指揮中心澄清：假消息
中央流行疫情指揮中心今(20)日表示，近期流傳之不明訊息，透過簡訊、郵件、Apple之iMessage及Line發送，以「因受疫情影響，衛生福利部提供確診者三到五萬元補助金」等相關詞彙製作釣魚連結。並假冒疾病管制署名義，誘導民眾於訊息中網址輸入個資等。
指揮中心澄清，疾病管制署官方並無發布此訊息，籲請民眾提高警覺，勿點擊不明來源連結，不要輕易於網站上填寫個人資料，避免權益受損。若有疑慮可利用刑事警察局165反詐騙諮詢專線查證。
指揮中心提醒，民眾如欲線上申辦衛福部防疫補償，請至專區查詢 (網址：https://swis.mohw.gov.tw/covidweb/ )；有關今(2022)年最新疫情紓困政策，請民眾至行政院1988專區查詢 (網址：https://1988.taiwan.gov.tw/ )。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。