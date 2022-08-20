余苑綺交代臨終只要老公在場 血氧下降「已經在拖了」
余天39歲二女兒余苑綺罹患直腸癌8年，經歷70次化療，近日病情惡化送進台北榮總醫院搶救，余天今（20）日證實余苑綺已經簽署放棄急救同意書，有消息傳出余苑綺交代臨終只要老公Gary在場，余天聽了情緒激動。
余苑綺8年前發現直腸癌，癌細胞擴散淋巴，病情多次復發，侵入肝臟、肺部，余天表示女兒2個肺部都是白色，感染程度最嚴重，因為一直施打嗎啡，余苑綺意識不清，用全氧在呼吸，病入膏肓的程度就是「已經在拖了」。據《三立新聞網》報導，余苑綺昨天交代，臨終時只希望先生在場，今天她的呼吸狀況越來越差，血氧飽和度下降，白天一度自行拔掉部分管線。
余天帶著2個孫子來看余苑綺，無奈表示：「她老公很奇怪，不喜歡叫小孩來，我說不行，已經到這個情況了，小孩再不讓她看是怎樣？她看了小孩，母愛精神自然出來，我說爸爸絕不會放棄妳，我一定要救妳，一起努力好不好？她說『好，我不會那麼容易死』，她講這句話我很感動。」
余苑綺現在極度疲倦嗜睡，幾乎沒有吞嚥能力，醫療團隊不再施用化療藥物，對余苑綺進行減痛照護，余天也透露余苑綺病情不樂觀，他問榮總院長、主治大夫女兒有救嗎？2個人都搖頭，她現在只能打嗎啡，余天欲哭無淚：「多貴的藥都沒關係，借錢也要治好，大家幫她集氣。」