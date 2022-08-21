學歷不是問題！高中輟學遭趕出家門　日男成千人公司CEO

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今年39歲的小林泰平還在念小學時，遵循著父母的教育方針進入了知名的升學補習班，那時的他很喜歡讀書，國語、數學的成績排名也都是數一數二。雖然邏輯很好，在數學考試中也幾乎能拿到滿分，但他也十分不喜歡如社會等需要默背的科目。
小林泰平最後進入了早稻田實業學校，這是早稻田大學係屬學校，下設中等部以及高等部，由於校風自由，再加上可以直升高中、大學，不少學生都會專注在自己的興趣之上，而小林泰平也是其中一人，他在國中2年級到3年級之間參加了搖滾樂團，還曾在新宿以及澀谷的Livehouse表演。
但小林泰平也因為太專注於他的樂團活動，在升上高中後，因而留級了幾次，最後他在17歲時自高中輟學。據小林泰平的說法，當時他的父母原先已經做好了讓他接受大學教育的財務計畫，因此對於小林泰平的輟學決定相當不滿，於是將他趕出家門。雖然在被趕出家裡的那段時間，小林泰平仍每天玩音樂，但多數時間都在街頭入睡，就連寒冷的冬天，也只能用紙箱保暖。
小林泰平回憶當時的狀況，苦笑表示「有長達1年半的時間，都只能在公園睡覺，真的是過著無家可歸的生活。但我當時也沒有太過沮喪，仍繼續玩樂團。但真的非常的冷，雖然有過像地獄般的日子，但我還是撐過那些時間了。」
到了19歲的時候，一名在新宿經營Livehouse的店長向小林泰平伸出援手，提供他一份工作，有時候沒有地方去，就住在Livehouse當中，這份工作維持了6年，由於需要常常熬夜跟喝酒，小林泰平的身體也因此搞壞，於是他下定決心，找尋其他出路。
一開始，小林泰平先在網上買賣音樂唱片賺了一些錢，之後他在就業廣告上看到一則不需要任何資格和經驗的招聘廣告，只要進行一份長達6小時的測驗就可以，測試項目包括數學、邏輯思考以及IQ等。最後小林泰平通過了測驗，開始在該間公司工作，26歲時成為了一名軟體工程師。
在進入公司之後，小林泰平他也遇到了日後的夥伴，也就是Sun*的創辦人之一—平井誠人。小林泰平與平井誠人有著共同理念，2人都認為，有很多軟體工程師擅長程式設計，但很少有人能利用這些技能提出可行的商業模式，於是他們決定成立一家公司來彌補這一差距。
在2012年時，2人決定成立公司後，小林泰平隨即辭職，並且前往越南找尋年輕工程師。為此，小林泰平與當地4間大學合作，教導超過1500名學生日文以及科技相關的知識，藉此壯大人才庫。小林泰平與平井誠人等創始成員，在2013年3月時在日本註冊成立了FramgiaInc.，並在2019年將公司改名為Sun*，該公司的核心理念為透過旗下工程師，幫助日本新創建立可行的商業模式。
在經過多年的發展之後，Sun*已經成長為擁有1800名員工的大公司，並且在2020年在東京證券交易所上市，才2個月到達高點，價翻了近5倍，使其市值一度超過14億美元。在2019年從越南回到日本的小林泰平表示，該公司正在贏得更大公司的業務，我們希望積極向大企業提供服務，這就是我們上市的原因。」
小林泰平指出，他意識到了風險，但並沒有因此嚇倒，他之前面臨過更多困難的挑戰。小林泰平透露他也已經與父母重新聯繫，流落街頭的日子已經成為遙遠的記憶，「我現在想做的是繼續努力實現我們公司的願景」。