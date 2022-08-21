熱！全台晴朗炎熱 3縣市恐出現「極端高溫」慎防熱傷害
中央氣象局表示，高壓影響及華中暖空氣南下，今（21）、明兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，桃園以北及東半部高溫炎熱，大台北、花蓮縱谷及台東有局部37度以上高溫發生的機率，各地中午前後紫外線都偏強，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，請民眾避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日至週二在華中屢創歷史高溫之「熱帶大陸氣團」，其乾熱空氣逐漸從東海流出，台灣受其邊緣影響，午後雨很少，僅侷限小範圍山區。各地「晴朗酷熱」，北部及東半部將出現38度以上「極端高溫」，並有挑戰今年最高溫紀錄的機率；應慎防「熱傷害」。今日各地區氣溫：北部24至38度，中部24至37度，南部24至36度，東部22至39度。
週三、四受「熱帶低壓或颱風」環流或其外圍影響；週三東半部及南部水氣增，降雨漸趨明顯，北部仍晴朗偏熱、偶有局部短暫陣雨的機率；週四東半部及南部有明顯降雨，北部、中部亦有局部陣雨或雷雨，有較大雨勢，應注意；各地氣溫略降。週五、六台灣附近水氣多，大氣不穩定，上半天多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨，仍有較大雨勢。
至於熱帶擾動部分，氣象局表示，下週菲律賓東方海面不排除有熱帶系統發展，惟其強度、位置及路徑仍有不確定性，將持續密切關注。（編輯：倪浩軒）