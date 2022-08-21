疫苗採購資料30年才能解密？趙少康：2年後見真章

新冠肺炎疫情日前在台灣爆發時，台灣的疫苗相當短缺，也讓在野黨質疑執政黨在疫苗採購上有問題。而國民黨立法院黨團日前向審計部調閱相關資料時，發現疫苗採購價格與相關會議紀錄，被衛福部認定為國家機密，換言之必須等到30年後才能解密。對此中廣董事長趙少康在臉書上發文表示，「待他橫掃牛鬼蛇神，疫苗採購價格2年後便能見真章。」
國民黨立法院黨團日前召開記者會指出，從審計部的相關資料中顯示，衛福部將爭議性的疫苗採購資料與相關的會議紀錄，列為「密件」等級，換言之得封存30年後才得以公開，「換句話說，疫苗採購價格與相關會議紀錄，要等前衛福部長陳時中100歲時才能看到，究竟這些疫苗採購有什麼見不得人的交易？民眾竟要等30年才能知道納稅錢怎麼花？」
對此防疫指揮官王必勝則回應，所有政府單位包括指揮中心都是依法行政，簽約也是依照合約辦理，施政作為也有受到立法院監督。民進黨台北市長參選人陳時中則回應，從事商業行為，很多時候需要簽署保密條款，這是大家都有的商業基本常識，當時購買疫苗，就有保密條款的規定。其實不只是疫苗，許多藥物都有保密條款。
不過趙少康則對王必勝及陳時中的回應並不買帳，20日晚間在臉書上PO文，表示等他掃平牛鬼蛇神，「不要藏、不要躲，兩年之後就見真章。」趙少康說，不管政府要保密多少年，只要2年後換黨換人就解密，「貪污倒把五鬼搬運，通通現形看你們往哪裡逃。」