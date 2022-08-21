3大速食優惠總整理！肯德基「6冬蔭功炸雞＋6蛋撻」399元
肯德基今夏限定冬蔭功坤咔香辣脆雞，推出「泰式酸辣狂歡桶」優惠，6塊冬蔭功炸雞＋6顆蛋撻只要399元，限時只到今（21）日，喜歡酸辣口味的網友，趕快訂起來。本週麥當勞歡樂送祭出「深夜食堂」優惠第二彈，只要網路訂餐輸入促銷折扣優惠碼「FREE」，即可享「10塊麥克鷄塊」或「中杯經典那堤」買一送一，划算開吃「麥克雞塊買10送10」！漢堡王中秋節則回歸「無麵包17.6盎司四層烤牛堡」，犒賞無肉不歡的大食量肉肉控。
肯德基今夏限定冬蔭功坤咔香辣脆雞，以飽含濃郁鮮蝦底味的獨門泰式冬蔭功醬，搭配滿滿香茅、南薑、檸檬葉香氣，讓招牌酥脆多汁的咔啦脆雞，一口咬下迸發香辣口感，夏天超開胃。超少人知道的「泰式酸辣狂歡桶」限時快閃優惠，6塊冬蔭功炸雞＋6顆蛋撻只要399元，期限只到今天8/21，喜歡重口味的民眾，趕快把握時間吃起來。
本週麥當勞繼「經典甜辣韓風炸鷄腿」，再推韓國直送「不倒翁OTTOGI正宗蜂蜜蒜香醬」打造的新品「蜂蜜洋釀韓風炸鷄腿」，及夏日全新「蕎麥焙茶冰炫風」，期間限定供應至9月27日（或售完為止）。
麥當勞歡樂送還祭出「深夜食堂」優惠第二彈，自8月17日起至9月27日止，每天晚間22點至凌晨3點，使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，雙人套餐2塊麥脆鷄腿＋10塊麥克鷄塊＋大包薯條＋2杯38元冷／熱飲，可享8折優惠，只要288元；只要網路訂餐消費滿33元起、輸入促銷折扣優惠碼「FREE」，即可享「10塊麥克鷄塊」或「中杯經典那堤」買一送一，相當於大家最愛的「麥克雞塊買10送10」！
漢堡王超狂「無麵包17.6盎司四層烤牛堡」回歸啦！今年還加碼推出「 8.8盎司輕量重磅牛」和「辣雞腿重磅」，無肉不歡的大食量肉肉控，鎖定中秋節8/30～9/12限量14天吃好吃滿。
漢堡王中秋節則回歸「無麵包17.6盎司四層烤牛堡」，重達一磅、共有浮誇4層澳洲牛肉排的「17.6盎司究極重磅」，犒賞無肉不歡的大食量肉肉控；加碼再推出雙層牛肉排的「8.8盎司輕量重磅」。全新香酥麻辣的雙層去骨辣雞腿排，包夾生菜與起士打造的「辣雞腿重磅」，照顧不吃牛的民眾也有大份量肉肉可以吃好吃滿。