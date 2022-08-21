疫苗資料封存30年 蔣萬安：怎還敢讓陳時中當台北市長？
國民黨立法院黨團日前揭露，針對新冠肺炎疫苗採購資料以及相關會議紀錄，被衛福部列為「密件」，換言之要等到30年後，相關資料才得以被公開。此舉也引發外界議論，認為防疫指揮中心刻意規避外界檢驗。對此國民黨台北市長參選人蔣萬安，就把砲口對準前衛福部黨、民進黨參選人陳時中，直指「怎麼敢讓陳時中未來當台北市長，來管理一年一千七百多億的預算？如果每件案子都如此黑箱，都說是極機密，都要封存30年，這還得了？」
國民黨立法院黨團日前召開記者會指出，從審計部的相關資料中顯示，衛福部將爭議性的疫苗採購資料與相關的會議紀錄，列為「密件」等級，換言之得封存30年後才得以公開，「換句話說，疫苗採購價格與相關會議紀錄，要等前衛福部長陳時中100歲時才能看到，究竟這些疫苗採購有什麼見不得人的交易？民眾竟要等30年才能知道納稅錢怎麼花？」
對此蔣萬安今（21）日在受訪時也指出，世界各國對於疫苗採購的價格都有公開，包括日本包括民間團體，不管鴻海慈濟都很清楚，「就只有陳時中不敢告訴國人，用人民的錢到底花了多少用到哪裡，我想這個部分其實是非常非常黑箱。」蔣萬安指出，光是疫苗採購都已是如此，那怎麼敢讓陳時中未來擔任台北市長，來管理台北市一年1700多億的預算？「如果每件案子都如此黑箱，都說是極機密，都要封存30年，這還得了？」
現場媒體詢問，陳時中昨（20）日表示，之所以國民黨執政時台灣能參加WHA（世界衛生大會），「這很簡單，不真正面對現實、承認一個中國等條件，膝蓋軟一點就進去了。」直言不能跪著進去。對此蔣萬安則回應，過去民進黨與蔡英文也曾經說過，「中華台北」的名稱不是矮化，「所以陳時中現在是要說，蔡英文當初是在矮化台灣？」蔣萬安直言，理性務實參與外交事務與國際組織活動，不要污名化。