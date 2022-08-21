柬埔寨人口販運頻傳　徐國勇：一定救！偵辦到底絕不手軟

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徐國勇指出，政府跨部會合作已有豐碩成果，柬埔寨內政部長與警方自9日起也全面掃蕩，警政署、移民署在越南、泰國等地的移民官、聯絡官全力協助在柬埔寨的被害民眾，僑委會也全員動員台商、台胞提供各種資源救助陷於柬埔寨的同胞。
他表示，無論被害人基於何種方式到柬埔寨，他們都是台灣的同胞，他們受到苦難，台灣都必須營救。
徐國勇說，他1個月前的內政部部務會報中，已與警政署、移民署進行相關法律研究，包括刑法第5條提到無論犯罪行為及結果地都在海外，台灣都有管轄權；也提及刑法296條、296條之1、297條等規定，國人應該很快看到更好的結果出來。
徐國勇指出，他希望柬埔寨若逮捕中華民國籍的加害人，能夠送回台灣，檢警才能溯源刨根，將不法分子繩之以法，這幾天也將進行強力大掃黑，他日前已與法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗及各地檢察官商討相關事宜。
徐國勇說，目前掌握的被害人數在370人左右，柬埔寨警方已抓到不少非法集團，其中，以中國人最多，這是中國一帶一路衍生的犯罪，被害人不是只有台灣人，最早是中國人最多，新加坡、馬來西亞、越南、泰國民眾也有人受害。
徐國勇呼籲，涉嫌柬埔寨人口販運案的不法分子出面自首，可以依法減刑，若供出其他共犯及犯罪行為因而破案的話，檢察總長提到可依刑法57條規定，再請求法院減刑。（編輯：張銘坤）1110821