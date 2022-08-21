疫苗資料封存30年 柯文哲問陳時中：有見不得人的事嗎？
去年新冠肺炎疫情期間，台灣的疫苗相當缺乏，外界也十分關注當時執政黨針對疫苗的相關採購情況。不過針對疫苗的採購資料以及當初的相關會議紀錄，防疫指揮中心竟列為「密件」，換言之要等到30年後才能公開。對此身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲就直言「你是有什麼見不得人的事嗎？人家郭董還沒進貨就敢公開契約了，為什麼我們政府要做得這麼神秘？」
柯文哲今（21）日上午在高雄替同黨的議員參選人掃街造勢，接受媒體訪問時，柯文哲主動提及疫苗購買資料封存30年一事，並表示一般來說只會在簽約之前有所保密，因為涉及商業攻防以及中間的討價還價，所以原則上簽約之前可以不公開，不過簽約之後，除非涉及國家機密，或者有什麼重大的理由，才可以不公開契約內容。
「所以我就很想問這個題目，這個陳時中買這麼多疫苗，簽約以後還不能公開，價錢不能公開，契約內容不能公開，誒？那你是有什麼見不得人的事嗎？」柯文哲指出，就連鴻海董事長郭台銘當初在採購BNT疫苗時，還沒進貨就敢公開契約了，為何要弄得如此神秘？
「最好笑的事，前幾天陳時中才說大巨蛋要公開透明，結果講到疫苗，馬上又變國家機密了？」柯文哲說，公開透明是種政治文化，但陳時中這樣的做法，「什麼叫雙標黨？這不叫雙標黨什麼才叫雙標黨？」