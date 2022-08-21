中職／富邦悍將聯名勇士　棒籃兄弟首辦主題日

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9月3日、4日主題日期間，悍將、勇士準備好禮送給家人們，兩天熱區門票加價200元，只要出示內野熱區有價票券即可領取一件「勇將籃球背心」，9月3日贈送與悍將假日球衣「日曜藍」相呼應的「火焱藍」籃球背心、9月4日則以黑色為主色搭配條紋經典元素，並以火焱藍作為勾邊點綴的「閃耀黑」籃球背心。家人們一同穿上勇將背心，首次聯名好禮值得收藏留念；另外球迷入場即可領取「勇士將臨應援摺扇」以及「MATCH 瑪綺機能氣泡飲」（數量有限，贈完為止），一同為悍將、勇士加油打氣。
本次「缺一不可·勇士將臨」主題日，悍將與勇士聯手主題球衣及相關周邊商品，推出以兩隊隊名「Ｇ」、「Ｂ」字首為設計的組合字，作為未來兩隊聯名系列的專屬標誌。悍將在兩天主題日期間將換上「悍將Ｘ勇士聯名閃耀黑球衣」，這是悍將隊史首次穿上黑色系球衣，相關商品及球衣將於日後公佈。
富邦人壽長期支持國內棒球運動發展，除持續推動全民運動風氣，更期盼發揮綠色永續正向力，透過今年悍將主題日活動合作，號召大眾加入守護環境勇士行列，以回收寶特瓶蓋打造創作拼畫，將環保、藝術相結合，共同倡議日常減塑行動，引領更多人重視一次性塑膠所造成的環境破壞問題，為永續地球盡一份心力 。
悍將攜手富邦人壽從8月起向球迷募集到超過5000個寶特瓶蓋，將與長期關注環保社會議題的YouTuber SALU頻道合作，邀請球員利用寶特瓶蓋進行藝術創作，完成後將在主題日期間展示於球場牆面，同時也在賽前活動邀請球迷朋友一起體驗創作，只要透過悍將APP「點數兌換」專區扣除點數「50點」，即可報名參加，更多活動詳情可上富邦悍將官方粉絲團查詢。