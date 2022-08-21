一帶一路爛帳碰通膨！孟加拉最慘「採茶工」日薪僅90元
中國倡議的「一帶一路」（Belt and Road Initiative）近期引爆不少亞洲國家經濟危機，繼斯里蘭卡宣告破產後，孟加拉與中國漸行漸遠有意止損。不只婉拒中國外交部長王毅的造訪行程要求「改天來」，國內工資低廉的採茶工人更因經濟風暴難以溫飽，走上街頭要求調高薪資，甚至發起持續一周的罷工行動。
孟加拉答應參加中國一帶一路基礎建設工程，然而習近平自2016年10月以來許多承諾開工的鐵路、公路等工程一拖再拖，不僅無法順利竣工，甚至有不少計畫直接延期開工；2021年6月，孟加拉大幅刪減「一帶一路」建造預算，但孟加拉欠下的債務加上全球性的通貨膨脹問題已經嚴重影響了國內經濟。
根據據孟加拉統計局數據指出，今年6月該國通膨率創下8年來的新高，飆升至7.56%，同時因為能源進口成本增加，導致能源短缺，全國每天必須強迫限電幾小時，15萬名本來日薪1.2美元（約新台幣36元）的採茶工人生活更加苦不堪言，只好爭取從1.2美元上調至3美元（約新台幣90元）的加薪來應對。
無奈聘僱這些工人們的160多個茶園，最後僅決定將工資提高至1.4美元，不滿的採茶工因此決定自8月13日發起「無限期」罷工；根據《日經亞洲》指出，這波罷工潮於本周六（20）以孟加拉總理哈希納（Sheikh Hasina）會在未來幾週內與工人代表舉行會議為由暫時告終。
此外，作為孟加拉外銷最強勁的服飾業，分析師認為服裝外銷的外匯存底能替全球經濟衝擊作為緩衝，「這意味著孟加拉不像斯里蘭卡一樣有倒債危機」，不過由於生產成本急劇增加，紡織業者們也坦言無法承受調高薪資的另外支出。