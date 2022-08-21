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趁風箏節旗津警碧浪銀沙上籲勿去柬國　以免淪為受虐豬仔

▲鼓山分局旗津分駐所為了避免國人及暑期打工的青少年誤信話術，趁著假日搭配旗津區舉辦風箏節活動在海水浴場宣導淪為國外惡毒犯罪集團宰割的「豬仔」。（圖／鼓山分局提供）
▲鼓山分局旗津分駐所為了避免國人及暑期打工的青少年誤信話術，趁著假日搭配旗津區舉辦風箏節活動在海水浴場宣導淪為國外惡毒犯罪集團宰割的「豬仔」。（圖／鼓山分局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-08-21 15:07:32

近期屢傳民眾打工遭騙去柬埔寨當詐騙集團共犯，鼓山分局旗津分駐所為了避免國人及暑期打工的青少年誤信話術，趁著假日搭配旗津區舉辦風箏節活動在海水浴場進行犯罪預防宣導，提醒民眾不要被愛情沖昏頭，或是因高薪、免經驗、包吃包住或國外掏金等話術誘騙上當，淪為任惡毒犯罪集團宰割的「豬仔」。

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▲旗津分駐所員警走入青年人群裡，在碧浪銀沙上拿著大聲公、手舉標語，與遊客分享相關案例，同時向在場民眾宣導不要被高薪條件誘騙上當。（圖／鼓山分局提供）
▲旗津分駐所員警走入青年人群裡，在碧浪銀沙上拿著大聲公、手舉標語，與遊客分享相關案例，同時向在場民眾宣導不要被高薪條件誘騙上當。（圖／鼓山分局提供）
鑒於旗津區屬觀光熱區，每逢假日便有絡繹不絕的遊客前來觀賞旗津湛藍海景，正逢高雄市觀光局舉辦風箏節活動，旗津所副所長黃慶仁表示，鼓山分局秉持著「預防為先、偵防並重」之初心，利用此一人潮做詐騙求職宣導，旗津分駐所員警走入青年人群裡，在碧浪銀沙上拿著大聲公、手舉標語，與遊客分享相關案例，同時向在場民眾宣導不要被高薪條件誘騙上當。

▲鼓山分局秉持著「預防為先、偵防並重」之初心，利用此一人潮做詐騙求職宣導。（圖／鼓山分局提供）
▲鼓山分局秉持著「預防為先、偵防並重」之初心，利用此一人潮做詐騙求職宣導。（圖／鼓山分局提供）
鼓山分局分局長蔡鴻文表示，警方不斷在各大觀光景點及人潮眾多處宣導防詐，但持續有人受騙出國打工，呼籲民眾看到、聽到「免經驗、月入數十萬、高薪出國打工、不需外語能力、能事先預支機票」等關鍵字，能有所警覺，很高機率都是詐騙；若對出國工作有興趣，仍應詢問對方公司是否立案，甚至面試時要求視訊，觀察對方說詞及相關工作條件、環境等，避免誤入陷阱。若有任何疑問，隨時撥打165防詐專線，或向警察機關詢問，避免上當受騙。

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