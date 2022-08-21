趁風箏節旗津警碧浪銀沙上籲勿去柬國 以免淪為受虐豬仔
近期屢傳民眾打工遭騙去柬埔寨當詐騙集團共犯，鼓山分局旗津分駐所為了避免國人及暑期打工的青少年誤信話術，趁著假日搭配旗津區舉辦風箏節活動在海水浴場進行犯罪預防宣導，提醒民眾不要被愛情沖昏頭，或是因高薪、免經驗、包吃包住或國外掏金等話術誘騙上當，淪為任惡毒犯罪集團宰割的「豬仔」。
鑒於旗津區屬觀光熱區，每逢假日便有絡繹不絕的遊客前來觀賞旗津湛藍海景，正逢高雄市觀光局舉辦風箏節活動，旗津所副所長黃慶仁表示，鼓山分局秉持著「預防為先、偵防並重」之初心，利用此一人潮做詐騙求職宣導，旗津分駐所員警走入青年人群裡，在碧浪銀沙上拿著大聲公、手舉標語，與遊客分享相關案例，同時向在場民眾宣導不要被高薪條件誘騙上當。
鼓山分局分局長蔡鴻文表示，警方不斷在各大觀光景點及人潮眾多處宣導防詐，但持續有人受騙出國打工，呼籲民眾看到、聽到「免經驗、月入數十萬、高薪出國打工、不需外語能力、能事先預支機票」等關鍵字，能有所警覺，很高機率都是詐騙；若對出國工作有興趣，仍應詢問對方公司是否立案，甚至面試時要求視訊，觀察對方說詞及相關工作條件、環境等，避免誤入陷阱。若有任何疑問，隨時撥打165防詐專線，或向警察機關詢問，避免上當受騙。