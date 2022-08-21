煎香腸「神級技巧」找到了！網實測結果驚艷：贏一堆餐廳
香腸在台灣可以說是大眾美食，除了煎、炸、烤等料理方式多元外，各地夜市、路邊都能見到攤販販售，不過對於一些主婦或家庭來說，在家中自行「煎香腸」是一大考驗，對此就有網友分享1招能讓香腸煎起來美味多汁的技巧，並秀出成果照，貼文短時間就引起討論。
一名網友在臉書社團「廚藝公社」發文表示，她看過許多煎香腸的技巧，例如先用電鍋蒸、先用水煮過、氣炸等方式，但她都認為以上並非最最佳方法，尤其是「氣炸」，「因為氣炸出來，香腸表面一下皮就皺皺的，感覺很乾癟」。
原PO接著透露，她最推薦的方法是，「鍋熱、少許油、小火慢慢煎」，她說道「這樣整條煎出來的香腸最好吃，最juicy（多汁），唯一的小缺點只有「要顧好煎鍋，適時翻面，才不容易燒焦」；原PO也在文中附上自己的成果照，只見圖中的香腸顏色美麗，表面也毫無燒焦痕跡，配上一旁的蒜頭，光用看的就令人口水直流。
貼文一出，短時間就湧入許多網友大讚「好厲害啊！直接用油煎原來可以這麼漂亮」、「很廢工和需要專注，但這樣味道真的比較濃郁好吃」、「非常認同這個做法，因為才能煎出香腸的香氣」、「慢煎真的漂亮，這成果贏很多外面的餐廳了吧」、「用耐心磨出來的，太漂亮的」、「香腸還是要用煎的才好吃」。（編輯：張志浩）