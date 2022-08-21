國家動漫館爭議　蔡其昌批市府拖延不可思議

國家動漫館址問題，近日台中市政府與文化部相互指責，市長盧秀燕（ 20 ）日表示，針對國家漫畫博物館規劃，希望行政院長蘇貞昌支持自己閣員。文化部長李永得強調，「盧市長發言與事實不符」，請市政府應檢討為何未能積極協調 2 處場址取得並點交予文化部。民進黨台中市長參選人蔡其昌今 (21) 日說，前盧市府提出的兩個場地，一個租約還沒解決、另一個土地取得產權也還有問題，不積極導致許多重大建設停頓，對於盧市府怠惰、拖延建設感到不可思議。

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文化部表示，文化部於 2020 年擇定台中市政府所提 7 建議場地中的「帝國製糖廠臺中營業所」及「新民街倉庫群」等 2 處，為國家漫畫博物館設置地點，主要考量場地適宜，且市府聲稱 2 處皆可順利取得使用。但待擇定後，市政府卻又表示，「帝國製糖廠臺中營業所」尚有委外合約，須至 2024 年始能交由文化部運用；「新民街倉庫群」則因產權問題，移交時程遲未能定案。

文化部強調，行政院長蘇貞昌對於漫博館規劃予以全力支持，並公開對外表示，請文化部審慎評估漫博館留在臺中的可行性。

對此，台中市新聞局表示，文化部與中市府歷來公文與會議紀錄可證明，文化部尊重市府針對兩場址的點交期程，市府亦積極與相關單位協調點交期程，期能戮力推動計畫進行。雙方多次會議紀錄內容也指出文化部清楚知道新場址問題，故文化部以帝糖與新民街倉庫群為基地提報行政院修正計畫時，預計於 112 年底與 113 年 4 月點交均屬於雙方合意的規劃與推動期程，並無市府消極點交以致規劃無法落實。

此外，此次方案更改，主要是文化部原始國漫館預算為 11 億元左右，修正計畫經費增加為 35 億元，遭到行政院認為經費增幅太高，發文要求文化部重擬方案，最後取消帝糖新建館舍及修復新民街倉庫群之經費，計畫經費縮減為 10 億。

市府從頭到尾都以爭取國漫館留在台中，經費大幅短少將是台中重大損失，場址和時程更動，市府皆主動配合中央，但經費希望不要縮減，有影響國漫館規模之虞。

蔡其昌表示，所有的流程都清清楚楚，一開始國家動漫館在 2020 年就要遷址，當時是他和民進黨立委到現場召開會勘，當天會議記錄也載明，希望盧秀燕市長盡快提供新的適合地點，爭取中央保留預算，這是一個不容易的過程。