大里夏田產業區增水肥處理廠　議員強烈抵制

中市大里夏田產業園區開發案，遲遲無法完成，民怨四起，近日又傳出將增設水肥處理設施，民進黨市議員李天生今 (21) 日指出，是要將南屯區水肥處理廠爆滿的水肥運來大里堆放，「把南屯問題丢到大里」，大里人拒絕接受，並將要強烈抵制。

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大里、太平一帶違章工廠數量眾多，市府規劃闢建大里夏田產業園區，提供合法工業用地使用，園區面積 188.01 公頃，不過涉及都市計劃變更、環境影響評估等作業，過程繁雜，自 107 年開始推動，至今尚未完成。

市府經濟發展局長張峯源在議會答覆質詢時指出，都計變更案在召開 15 次都委會專案小組會議審查後，總算順利通過，目前送大會審查中；至於環評方面，專案小組建議在園區內增設水肥處理設施；他並坦言，增設水肥處理設施，是市府內部協調時，環保局的意見。

議員李天生氣憤指責，沒有聽說過工業區要處理水肥，在夏田產業園區增設水肥處理設施，是要將南屯區水肥處理廠爆滿的水肥，運來大里堆放，「把南屯問題丟到大里」，「為了解決問題，卻製造更大的問題」。

他強調，南屯水肥處理廠和福田水資源中心很近，可以就近送往處理，不必千里迢迢送來大里，製造汙染危害，根本是將「原縣區邊緣化」，並阻礙園區規劃進度。

民進黨市長參選人蔡其昌、立委何欣純日前於市政說明會中批評，早就爭取到前瞻預算推動開闢夏田產業園區，不過至今沒有完成，盧市長行政效率不佳；同時盧秀燕任內，大里沒有什麼重大建設，卻要將大家不要的水肥丟到大里，大里人拒絕接受。