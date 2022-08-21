賭城淪「豬仔」集中地！外媒：寮國經濟特區也很危險

東南亞國家柬埔寨的網路詐騙、人口販運案事涉多國，不僅台灣民眾被高薪職位誘騙落入陷阱，就連中國、香港、馬來西亞等地也有多人受騙。馬來西亞駐寮國大使館日前便對外警告，除了柬埔寨之外，金三角國家如緬甸和寮國也是「豬仔」集中地，其中由中國人控制、位於寮國的賭城經濟特區更是詐騙盛行、買賣人口的重災區。
馬來西亞駐寮國大使館公使銜參贊拉菲卡哈祖拉（Rafiqa Hazura Md Ridzuan）接受《星洲日報》訪問時表示，馬來西亞使館自去年起就不斷接獲大馬人被騙到寮國的求助電話，這些人被騙的手法往往與港台受騙民眾如出一轍，皆是透過臉書、Instagram等社群媒體發布招聘廣告或直接「抓交替」私訊。
這些詐騙集團幾乎都以高薪、低技術含量的工作作為誘餌，拉菲卡哈祖拉表示，去年起使館接獲超過60宗求助案件，儘管使館積極展開救援行動、為了受騙國民奔波，但直到今年8月政府在當地僅成功救下16名受害者，已知的報案仍有37名大馬人受困當地。
拉菲卡哈祖拉表示，這些受騙者年齡多介於15至39歲，多因為社會經歷不足或想追求高薪工作才被騙到異鄉；報導指出，寮國大部分的詐騙集團都聚集在中國黑幫掌控的金三角經濟特區，不僅拐賣外國人口，就連寮國當地人也經常受騙，當局甚至在7月警告經濟特區內的企業不准再招募該國女子進行詐騙。
報導續指， 金三角經濟特區宛如「禁區」，基本上當地警方或政府無從干涉也無法直接處理，被騙到這裡打工的受害者泰半為「遺失護照」或非法入境人士，政府在交涉時更加困難，當地警方今年5月就曾從特區中救出500人，其中約200人就是人口販賣的受害者。