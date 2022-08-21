中、蔣環南錯身！挺陳時中 林勝東：不知蔣萬安會做事嗎
民進黨台北市長參選人陳時中今（21）日下午13時50分左右赴環南中繼市場出席普渡法會，備受矚目的環南市場自治會長林勝東、在地立委林昶佐等人都同台。林勝東上午曾表示，自己支持會做事的人，與陳時中一同受訪時，林勝東更盛讚「陳時中、林昶佐都是會做事的人」；至於被問稍晚將到場的國民黨參選人蔣萬安會不會做事？林勝東則表示，「我不知道欸」，一連串問答引起諸多聯想。
陳時中今日赴環南中繼市場出席普渡法會，他受訪時先表示，對於萬華跟環南市場的關心沒有改變，過去擔任指揮官時來視察疫情，現在是市長參選人，希望市場的商家都能夠國泰民安、風調雨順，生意也要更好。他也說，未來自己若能當選，也會關心未來新市場建立，要怎麼樣協助店家，讓未來發展更好。
由於過往陳時中擔任疫情指揮官時到環南市場，正值市場疫情爆發，陳時中、林昶佐與林勝東的互動一直被關注。被問及見到林勝東會不會尷尬？陳時中與林勝東雙方都連忙否認，沒有尷尬。
林勝東則表示，之前陳時中與議員吳沛憶舉辦的相見歡活動自己也有出席，只是外面人太多擠不進去，就站在外面廟口跟林昶佐聊天。
至於上午才表示，台北市長選舉一戰自己支持會做事的人，林勝東重申，就是支持會做事的人，陳時中「一定會做事，把事做好啦」。媒體進一步追問蔣萬安是否會做事？林勝東則說，「我不知道欸」，後來林勝東也再進一步說明，「蔣萬安不是中正萬華區的，不知道他會不會做事，昶佐會做事啦」。
陳時中在參香後，也與林勝東一同走遍會場，林勝東一一向陳時中介紹，陳時中也回應支持者熱情。現場也有熱情攤商在陳時中與林勝東面前高喊，「陳時中當選，幫助台灣、救台灣，民進黨當選，不要給國民黨當選」。
陳時中停留大約15分鐘後離開會場，並未與隨後到場的蔣萬安碰面，除了林勝東、林昶佐一同出席外，內政部長徐國勇、民進黨台北市議員劉耀仁、吳沛憶、洪健益、市議員參選人邵維倫、洪婉臻、詹晉鑒也都到場。