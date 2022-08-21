國家卓越建設獎出爐　大台中、水湳轉運中心摘金

台中市交通建設重大公共工程再獲肯定！2022國家卓越建設獎，中市府交通局興建的重大工程抱走6大獎項，其中「台中大車站計畫」、「水湳轉運中心規劃設計」勇奪最高榮譽卓越獎；交通局長葉昭甫出席受獎表示，交通與都市發展息息相關，在眾多參賽者中脫穎而出，見證台中交通建設的工程美學與嚴謹施工品質，將持續推動及精進，努力爭取更高榮譽，朝全球卓越建設獎邁進。





我是廣告 請繼續往下閱讀

交通局表示，2022國家卓越建設獎揭曉，交通局今年提報6件重大公共工程，其中「台中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程」、「水湳轉運中心規劃設計」拿下最高榮譽卓越獎；「台中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程」、「台中市東區公兒30地下停車場新建工程」、「台中市大里區東榮立體停車場興建工程」及「台中市潭興立體停車場興建工程」等4件獲金質獎殊榮。





交通局長葉昭甫指出，獲得「最佳規劃設計類」卓越獎的「台中大車站計畫-立體停車場暨轉運中心新建工程」，以「山谷」為意象發展原型，將傳統地面層的複層綠化，延伸具創新趣味的立體垂直綠化空間，配合各活動分區屬性，運用宛如飛天意象的薄層立體綠化，層次堆疊交織，幾何線性延展出空間視覺張力；並導入舒適綠意、空氣流動及自然光的自然元素，營造層巒疊嶂、微風陣陣的景觀場域氛圍，以趣味創新的新人潮流動型態，詮釋友善人行的立體穿越廊道。





葉昭甫表示，同樣摘金的「水湳轉運中心規劃設計」，位於經貿園區最北端，在地理位置以及其交通節點意義，猶如園區的北極星一般，屋頂也指北設計，區位搭配設計理念，打造成為引領各方的北極之星，完工後，只要看到它就知道台中到了；水湳轉運中心建築外觀設計具速度感及科技感，並將太陽能板融入屋頂設計元素，植栽延伸至建築物上，轉運站公園化，加強整體綠化及節能減碳的設計元素。





交通局得獎亮點還有獲「最佳規劃設計類」金質獎的「台中市南屯區精密園區停三立體停車場新建工程」，基地東側規劃開放式空間廣場，利用綠帶及景觀人行動線設施、戶外景觀階梯，與建築及西側兒童公園串聯，落實永續發展、開放設計與城市共榮設計理念。





「台中市東區公兒30地下停車場新建工程」以舊台中火車站建築樣式、後火車站人文歷史意象及在地都市美學為主要思考方向，接續火車頭及車廂，承載來往的旅客，里民活動中心提供讓居民交流日常及舉辦活動，拉近彼此間距離，地面層公園呼應「台中美樂地」計畫，打造全年齡段使用的共融公園。





大里區「台中市大里區東榮立體停車場興建工程」規劃採南北向配置，以植栽適當阻隔停車場與人行步道，降低停車場對鄰里生活空間的衝擊，帶動附近商業繁榮發展，考量人行空間舒適，增設活動廣場及商場空間，健全停車場機能性與居民的舒適安全。





另潭子區「台中市潭興立體停車場興建工程」規劃的建物以環形車道象徵山路蜿蜒，立面採跳島式立體綠化設計，透過建築手法，將山景綠林等大自然意象帶進都市裡，為繁忙的都市增添緩和視覺及喘息空間概念。



