日本15歲少女驚傳澀谷隨機砍人 落網供稱「想被判死刑」
日本東京澀谷區昨（20）晚傳出一名國中3年級少女隨機砍人案，一對陌生母女在街上遭該名國中少女以水果刀砍刺，包含胸口、背部等部位皆受重傷。少女隨即也被到場的警方壓制並以殺人未遂嫌疑將其逮捕。日媒指出，被捕後少女供稱自己的犯案動機是「想被判死刑」。
綜合《NHK》、《日本放送協會》等日本媒體報導，東京警視廳20日晚間7時30分左右接獲通報稱澀谷區圓山町馬路上有兩名女性渾身是血倒臥在地，警方表示受害者是一名53歲的媽媽和其19歲的女兒，兩人行經馬路時突然被一名15歲的少女持刀攻擊胸部與背部。
由於犯案少女朝這對母女砍刺多刀，受害者隨即被送往醫院搶救，院方表示兩人送往醫院時仍有意識，但重傷必須治療至少3個月才能康復；犯案的國中少女則是當場被警方依殺人未遂罪嫌逮捕。
報導指出，警方從少女身上尋獲除了犯案時用的刀械外，還有折疊刀、水果刀等共3把刀。犯案的國中少女坦言，自己並不認識受害的母女，行兇動機純粹是因為「我想要被判死刑，所以就砍了她們。」；警方初步判斷搜出來的刀具就是行兇工具，且確認該名少女身分為來自埼玉縣戶田市的15歲女國中生，全案仍在調查階段，相關細節仍有待警方釐清。