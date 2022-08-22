秋天出遊去！晶華酒店跟著城博玩台北　里長帶路深度旅遊

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位於台北市交通便捷處的和逸飯店‧台北民生館、台北忠孝館，雙人入住每晚3188元起，並加碼送百年福記餅店糕餅，預訂專案即享豐盛自助早餐及週間入住房型升等禮遇。此外，和逸飯店、慕軒飯店同步推出「初秋．高鐵悠遊食宿之旅」一泊二食住房專案，除了上述禮遇外，專案再提供精緻下午茶套餐，是親子出遊、情人旅行或家庭旅遊的超值選擇。
台灣高鐵即日起至11月30日推出「你住宿∙我抽獎」活動，旅客於和逸、慕軒飯店官網高鐵聯票訂房預訂任一飯店，於9月1日至11月30日期間入住且加購同期間高鐵車票，退房後將自動取得抽獎資格，各飯店將依據每月實際入住之訂單隨機抽出一位幸運旅客，入住和逸飯店之得獎者可獲得「舒適客房平日住宿乙晩（含早餐）＋高鐵標準車箱免費乘車券兩張」；入住慕軒飯店之得獎者可獲得「慕軒飯店經典客房平日住宿乙晩（含早餐）＋高鐵標準車箱免費乘車券兩張」，享受旅遊同時還可試試手氣。
2022台北城市博覽會即將於8月27日起在台北花博爭豔館盛大開展，一直展出到9月11日，台北晶華酒店從8月27日到9月30日推出「跟著城博玩台北-里長帶路」住房專案，邀請「城北廊帶．無圍牆博物館」所在地的赤峰街光能里里長陳靜筠帶路，與房客們一同遊走巷弄，體驗深度城市之旅。專案兩人成行，每人2480元起可入住14坪豪華客房30小時、享翌日栢麗廳自助式早餐兩客，申請國旅補助每房每晚最高可再折抵1300元，加購高鐵車票擁有75折優惠。
台北晶華酒店表示，「跟著城博玩台北-里長帶路」住房專案最大的亮點，就是邀請到最熟悉在地文化與發展的里長帶路漫遊有歹鐵街之稱的赤峰街，在地出生長大的陳靜筠擔任光能里里長已經超過十年，見證當地由舊歹鐵林立轉變為文創聚落的過程，任內積極為傳產巷弄注入新創活水，吸引了大批藝文工作者進駐，展現出古早味與新風潮並存的新興樣貌。陳靜筠里長受晶華酒店之邀，9月份的每週六下午將開團進行獨一無二的巷弄導覽行程，房客可以透過里長風趣幽默的口吻以及深入淺出的介紹，走讀赤峰街的百年文史故事、體驗在地蓬勃發展的文創力。
除了每周六的里長導覽行程之外，預訂「跟著城博玩台北」住房優惠專案的房客，還可以在30小時的住宿期間內，參觀台北城市博覽會，走進位於花博爭豔館的會場，房客可以看見以「台北的未來」為主軸的展區，並藉由永續發展、城市再生、打開台北、共融社會、創新創業與智慧城市六大主題，一窺未來台北全新風貌，除了靜態的實體展覽外，也能同步透過結合科技互動體驗推出的線上展覽參與活動，串起自身與城市間的數位生活體驗。跨出展區，城博會也推出8條探索台北的私房小旅行路線，邀請民眾走進大小街巷，體驗台北多元容貌景緻。