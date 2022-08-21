1圖秒懂1週天氣！馬鞍颱風明生成 前兩天酷熱後半週有雨
未來一週全台天氣變化相當大，民眾要注意了！明天到週二（8/22~8/23）上半天，受到高壓及中國華中、華南的熱帶大陸氣團東移影響，全台各地晴朗炎熱，高溫可達攝氏33到35度，尤其大台北地區、花蓮縱谷及台東局部地區可能出現攝氏37度以上高溫，甚至不排除再出現攝氏39度以上的極端高溫出現。不過週二下半天開始一直到下週日（8/28），受到熱帶性低氣壓或第9號颱風「馬鞍」外圍環流影響，南部及花東地區將逐漸轉為有局部短暫陣雨的天氣。整體而言整週天氣「先晴後雨」，但整週高溫情況還是相當顯著，尤其不下雨的時候感覺很悶熱，提醒大家要多補充水分以免中暑。
今日中午12時20分花蓮富源出現攝氏41.6度高溫，再次刷新自動測站觀測到的今年最高溫紀錄，大台北地區的板橋、台北測站也分別觀測到攝氏36.5度及攝氏36.3度的高溫。氣象局預報員趙竑指出，下週二上半天之前各地依舊維持晴朗炎熱的天氣型態，桃園以北及東半部地區尤其要注意高溫狀況，其中大台北地區、花蓮縱谷及台東可能有攝氏37度以上高溫發生機率，午後降雨情況也相當零星，週一只有嘉義以南地區及各山區偶有零星短暫雷陣雨，至於週二下半天水氣稍多，中南部、東南部及各山區午後有局部短暫雷陣雨。
至於目前在菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，氣象局研判明天下半天到晚上就有機會發展成為今年第9號颱風「馬鞍」（Ma-on，香港命名，原意為當地山的名字）。由於這個熱低壓所處的環境垂直風切大，加上靠近陸地移動速度也快，氣象局研判未來即便發展成颱風，強度也只會維持在輕度颱風，通過呂宋島北部、巴士海峽之後就會往中國華南沿海一帶前進，應不會直接影響台灣陸地，也因為熱低壓或颱風結構小、速度快，發布海上颱風警報機率也相當低。
趙竑表示，原先氣象局預估，位於日本南方海面上的低氣壓強度較強，可能使得高壓勢力稍微東退，讓這個熱低壓或颱風會沿著高壓邊緣從台灣東部外海北上，不過後來低壓強度不如預期，使得高壓比較往台灣附近西伸，也使得這個熱低壓或颱風，初期先往西南西方向移動，後續會轉向西北西通過巴士海峽後遠離，發展空間也有限，不至於直接影響台灣。
不過氣象局也提醒，週二晚間到週三（8/24）受到熱低壓或颱風外圍環流影響Ｌ，南部、花東地區將轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其他地區維持多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨，週四到下週日（8/25~8/28）熱低壓或颱風逐漸進入南海之後，台灣附近將轉為西南風影響，迎風面的中南部地區整天不定時都有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。
氣象局也提醒，週三起是這個熱低壓或颱風最接近台灣的時候，受到外圍環流影響，基隆北海岸、東半部、南部沿海地區及澎湖、金門將有長浪發生，提醒民眾前往海邊活動要注意安全。