COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

無視軍演！台灣再迎美國會訪團　金融時報：北京施壓未果

▲總統蔡英文日前接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基訪問團。（圖／總統府）
▲總統蔡英文日前接見美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基訪問團。（圖／總統府）

中央社

2022-08-21 21:45:26

（中央社記者陳韻聿倫敦21日專電）英國「金融時報」報導，無視北京施壓，除了22日有日本跨黨派議員訪問台灣，當週週末台灣還將迎接一個美國國會訪問團，這也是本月第3個美國國會訪台團。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2至3日率團訪台，北京至今持續藉故在台灣周邊舉行軍事演訓，並向各國政府和國會加強施壓，企圖阻撓各國政要訪台。

七大工業國集團（G7）成員國及歐盟外長3日即發布聯合聲明，指出各國議員在國際間旅行、訪問符合常規和慣例；北京以相關訪問為藉口在台灣海峽發動具侵略性的軍事行動，毫無正當性。

裴洛西訪台後，美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席馬基（Ed Markey）14日也率團抵台進行2天訪問，中方再度宣布在台灣周邊舉行軍演。若「金融時報」（Financial Times）20日的報導屬實，這意味中共的文攻武嚇未能阻擋美國政要接續訪台、北京未能徹底孤立台灣。

曾在駐美國代表處擔任政治組組長的趙怡翔說，中國企圖嚇阻各國政要訪台，但失敗了。

日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔將於22日訪問台灣。「金融時報」指出，日本政府未對此表示關切，但擔憂台海情勢緊張恐影響日中關係的微妙平衡。

一名日本高階官員表示，今年是日中建交50週年，政府感受到來自企業界的壓力；另一方面，日本外交官也傾向維持對中關係穩定。從這個角度來說，日本政府不宜「鼓勵」議員訪台。

日本是最強烈譴責中共近日軍演的美國盟友之一，尤其是因為共軍在軍演期間發射的飛彈有5枚落入日本專屬經濟海域。

不過，日本首相岸田文雄同時強調日中必須保持對話。國家安全保障局長秋葉剛男17日與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在天津舉行約7小時會談，觸及台灣、北韓、烏克蘭。

台灣方面，外交部16日表示，美國國會議員訪台行之有年，今年以來已累計19名國會議員訪台。「金融時報」指出，今年以來，已有14個非邦交國政府或國會代表團訪問台灣。（編輯：林憬屏）1110821

中國發布航行警告　珠江口與東海近日軍事活動

疫情後首位美州長訪台！行程將晉見總統、拜會半導體廠商

英經濟恐陷衰退　新首相熱門人選：並非無可避免

馬克宏將出訪阿爾及利亞　改善兩國緊張關係

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀