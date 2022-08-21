南青出任務　號召台南青年一起解鎖地方創生的感動

台南市政府持續推動青年公共參與的熱度，且升級台南青戰力核心精神，南青出任務首場活動「一日創生特派員」今 (21) 日特邀請關心台南人與土地關係的「地利小食」地方創生團隊，號召台南青年一起解鎖地方創生的感動，成為一日創生特派員。

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台南市長黃偉哲表示，青年是城市的主宰，城市發展需要與青年協力，未來國家重要事務必須能納入更多年輕族群的聲音，對青年來說既是權利也是責任。市府推動青年公共參與面向多元，包括科技、創生、青農、就業，都可以由青世代的視野出發，與青年共創共好。

▲活動透過體驗交流認識地方議題，激發創意思維（圖／台南市政府提供）

台南市研考會主委戴偉峻指出，市府推動成立青年事務委員會，努力建構青年交流平台，並持續關注青年事務，今年首度推動「南青出任務」，提供青年多元模式投入公共參與，青年面對的在地公共議題更為複雜，需要有多元的方式和視野，帶動改變的力量。南青出任務以「青年」做為地方串聯的原動力，除為在地青年搭建發聲及交流舞台，更希望為更多生力軍培力，鼓勵青年投入在地公共事務。

南青出任務首場活動「一日創生特派員」於西竹圍之丘舉行，透過體驗交流認識地方議題，接續辦理工作坊，激發青年創意思維。本場活動邀請來自將軍地方創生團隊「地利小食」創辦人徐麗敏進行線上短講。「地利小食」團隊透過社區組織團隊腦力激盪及自身勞動力，提出創新構思改變環境，活化區內閒置空間或建物達到改善民眾生活空間，並建立青年留鄉支援系統。

除了創辦人徐麗敏與台南青年們分享在地創生的經驗，團隊還帶來將軍盛產的蘆筍，辦理體驗交流與青年共享；另聚焦地方創生議題，由台南市政府青年事務委員會第一屆青年委員陳昱築帶領 Impact Hub Taipei 團隊引導農村大小誌深度討論，期望透過「老屋再造模式」、「在地互動方案」、「小旅行設計」、「發想創生行銷模式」四大主軸，邀集台南青年作伙來討論提出對地方創生、農村發展的願景及想法，讓青世代透過交流討論激發創意，升級青戰力。





