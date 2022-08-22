足球／班吉強攻受阻　FUTURO仍暫居第一

近況火熱的台中FUTURO作客高雄國家體育場，遭地主台灣電力嚴密防堵，雖製造不少射門機會，但都沒能進球，台電也屢攻不下，雙方0：0握手言和，仍保有積分排行榜第一的席次。
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FUTURO箭頭班吉，過往盤球突破的速度優勢，此戰並無太大發揮，終場前一次截球反擊，一度甩掉防守者逼出機會，但依舊被台電門將邱育宏撲掉。邱育宏賽後表示，確實對班吉有備而來，「賽前有跟我隊友講，他只要鑽，你就讓他往外走，他右撇子，往外帶的時候，他就沒這麼恐怖，你一直退你的身體面向外面，讓他鑽裡面就很恐怖。」
如果讓班吉的進攻路線太紅中，邱育宏說危險性就提高，因為會很難預測，「我跟隊友講不管怎麼就把他往外推，在外面他起腳挑戰較大，他在外圍射門能力也很好沒錯，但難度就高。」
雖然終場前，一度讓班吉逮到機會，個人盤球快速推進，邱育宏說，後面體能下滑，造成門前屢次危機，但大家都是球來就擋，不想太多，班吉那波危機，也是成功把他帶球路線逼到外圍。
台電教頭陳貴人提到，本場用很多心力在防守上，體能相對消耗快，後段危機不少，除運氣不錯對手射門中柱、踢偏外，球員也憑藉意志努力防堵，沒有造成丟球。
FUTURO中場吳俊青指出，台電踢3個中後衛，球隊用兩個前鋒去對應，「我覺得還可以啦！他（班吉）去破壞防線，只是我們其他人要怎麼他利用策動後衛線做攻擊。」
吳俊青認為，第二循環又跟台電踢平，是本季兩隊交手二度和局，「今年比較好玩一點，大家都咬得非常近，但就看最後一輪的比賽結果，大家再做調整。」
此戰踢和後，FUTURO、台電各拿1分積分，FUTURO以24分持續排名第一，台電21分居第二，航源本週休兵，仍以19分居第三。「以積分榜來說，（和局）可以接受，當然拿到3分積分是最好，可以拉開差距。」吳俊青說，南市台鋼跟AC Taipei也平手，中後段球隊也不能輕視，所以仍要謹慎應對。