NOW早報／余苑綺癌逝！大姐悲痛首發聲　曬合影照網心疼

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余筱萍在臉書忍痛PO文寫下，「我最善良可愛的妹妹，不知道現在妳最愛的丫丫跟宜有沒有在妳身邊，感謝妳忍受我這個任性姐姐三十九年，我會幫你照顧好樂樂跟弟弟，愛妳。」短短一兩句話，充滿無數想念和不捨，同時也曬出和妹妹的生前合影，每個互動都顯現姊妹倆感情十分要好。貼文也湧入許多網友們打氣安慰，「請節哀~照顧好家人」、「節哀，也請你們一家都保重身體」、「妳們一家人都辛苦了」、「很堅持，很堅強，很棒了，讓她美美的走完人生最後一程！」
稍早，基於白髮人不送黑髮人習俗，余苑綺病逝後由弟弟余祥銓負責送到第一殯儀館，余天和李亞萍晚間走出醫院受訪表示，余苑綺臨終前話都講不出來，前幾天已經把遺言錄音，放心不下的還是兩個孩子，身旁的李亞萍則泣不成聲，也讓余天淚崩喊話：「妳不要再哭了，妳哭了我也要跟著哭了，放下吧，我已經跟她喊了多少次。」據悉，余苑綺的靈堂將在22日整理，23日開放民眾追思悼念。
今日天氣／天氣依舊炎熱多補水防曬！第9號颱風馬鞍預計今生成
中央氣象局今（22）日表示，今天天氣跟昨天類似，都是屬於晴朗高溫炎熱的天氣，各地高溫都在33度以上，降雨仍以午後局部短暫雷陣雨為主，雨區分布在各地山區及中南部近山區的平地，降雨區域較局部而時間較為短暫。颱風動態方面，今天上午8時生成的熱帶性低氣壓，下午2時位於鵝鑾鼻東南方870公里左右的海面上，有機會發展成為今年第9號颱風馬鞍（Maon），預計未來將朝西北西移動。
余苑綺遺體抵達殯儀館 余天淚吼李亞萍：放下吧
39歲余苑綺罹患直腸癌8年，癌細胞擴散全身，（21）日病逝台北榮總醫院，74歲余天和72歲李亞萍不堪「白髮人送黑髮人」的喪女之痛，由余祥銓送姊姊余苑綺遺體到第一殯儀館，兩老晚間才步出醫院受訪，余天淚吼李亞萍：「放下吧。」
余天透露余苑綺臨終前話都講不出來，前幾天已經把遺言錄音，放心不下的還是兩個孩子，身旁的李亞萍泣不成聲，余天淚崩說：「妳不要再哭了，妳哭了我也要跟著哭了，放下吧，我已經跟她喊了多少次。」據悉余苑綺的靈堂明天整理，後天開放民眾追思悼念。
余天受訪也表示，余苑綺早上的時候還好好的，一下子情況就很差，家屬本來想要急救，但她已經簽了放棄急救同意書，「這樣也好，她跟這個癌症纏鬥10年了，她也不用這麼難過、這麼痛苦，她眼睛都不閉了。」余天提到，本來已經幫余苑綺爭取到美國的抗癌藥，但下周四才會到，他和李亞萍也只能放手，盼女兒安心離開。
免役標準變嚴！國防部擬修正新規：身高低於155、BMI逾35
免役標準將變嚴格？近日，國防部公告預告修正「兵役體位區分標準」，將調高免役體位的身高、BMI值門檻，也就是說，未來免服役的標準將會變嚴格，其中會調整BMI值以及身高等，但該修正案還需由內政部進一步評估。
據了解，國防部預告修正「兵役體位區分標準」第2條附件，未來身高需低於155公分、BMI值需超過35或低於15才能免役。而就目前現行規定，「常備役」體位徵集對象，是BMI值落在「17到31」的役男，新版規定則改放寬至「16.5到32」。另外，「替代役」為BMI值介於「16.5到17」與「31到31.5」的役男，新版將標準放寬到BMI值介於「15到16.5」與「32到35」。
至於身高部分，現行規定為157公分以下免役，新版修正案將增列「155到157公分」者需服替代役。而對於貧血或骨髓化生不良症候群、膝關節損傷、視力等狀況，都會增列更嚴謹的規範。對此，國防部表示，新規定是經內政部役政署進行原因分析，建議修正身高、體重、體位的區分標準，後續會由國防部會銜內政部共同修訂。
艾成父母今凌晨解隔離！可奔殯儀館「見兒子最後一面」
馬來西亞藝人艾成17日在蘆洲租屋處墜樓身亡，享年40歲，艾成的父母、姊弟等7位家屬，18日抵台隔離，22日凌晨即可出關，赴板橋殯儀館見艾成最後一面，艾成所屬經紀公司表示，不清楚艾成家屬的行程，目前還未有相關行程規劃。
王瞳因喪夫悲痛欲絕、食不下嚥，身邊由家人和教會弟兄姊妹24小時輪班守候，陪伴王瞳走過傷痛，她以冠夫姓的本名「蔡吳姍耘」，名列艾成訃聞的家屬第一人，24日將以「艾成來台20周年演唱會」的形式，為艾成舉行追思會，代亡夫一圓熱愛歌唱的夢。
艾成原本計畫9月帶王瞳回馬來西亞舉行婚禮，親友都很意外憾事發生，艾成媽媽也發了一封親筆信，向王瞳說：「雖然艾成離開了，但妳永遠是蔡家的一分子，永遠是我們深愛的家人，在台灣和在馬來西亞的家人們都很愛妳。往後我們作為一家人會繼續在主裡相愛，相互扶持，也希望所有愛著艾成的人也能愛王瞳，為他守護他深愛的妻子。」
墾丁重機妹「只穿比基尼」！火辣照瘋傳 本尊竟然出現了
在這炎炎夏日當中，比基尼辣妹往往都能成為焦點，然而在夏天玩水勝地墾丁大街上，看到穿著泳裝在路上行走的人並不奇怪，不過你看過有人穿比基尼騎重機嗎？近日，就有網友分享兩張照片，指出有兩位辣妹騎著重機上路，其中一人大秀美背，另一人只穿比基尼，照片引發熱議。
一名網友在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況、天氣回報中心」轉貼兩張照片，畫面中兩位女子各騎一台重機，而一位上半身穿著比基尼，下半身穿著褲子就已經非常吸睛；另一位更猛，直接穿著整套比基尼上陣，露出美背、長腿以及翹臀，吸引路人的目光。
貼文一出，不少網友紛紛回應「墾丁大街不太意外吧，很多男生也都打赤膊」、「夏天真的熱，玩水玩起來」、「應該是肯定有車商舉辦的大會師吧，不過還是很美」、「OK肯定最美風景再+1」、「不會曬傷嗎....而且椅墊很燙吧XD」、「我比較擔心大腿貼著重機會不會很燙」、「摔車就不是最美風景了....」。
而就在網友一片討論之際，竟然釣出比基尼正妹本尊，她透露「只是從墾丁大會師福華飯店騎去南灣玩水，也不到10分鐘，腿不至於被煮熟， 人都在墾丁了！玩水穿比基尼錯了嗎？只是交通工具換成重機而已」對於有網友擔心「穿這樣有安全問題」，正妹則表示「成年人年紀不小了！可以為自己做的事情做出負責，不太需要別人來賜教，感恩感謝」。（編輯：張嘉哲）