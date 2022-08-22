輕颱馬鞍最快今生成！慎防悶熱極端高溫 週三變天有雨
中央氣象局表示，受太平洋高壓影響及華中暖空氣南下，今（22）日天氣晴朗穩定且高溫炎熱，各地高溫普遍來到33至35度，桃園以北、南部地區及嘉義市和宜蘭的近山區或河谷高溫有機會來到36度左右，尤其在大台北盆地、花蓮縣縱谷及台東縣長濱甚至有局部38度以上高溫發生的機率。各地中午前後紫外線都偏強，外出務必要做好防曬保護並多補充水分，以避免熱傷害。
降雨方面，仍以午後局部短暫雷陣雨為主，雨區分布在各地山區及中南部近山區的平地，降雨區域較局部而時間較為短暫。目前在菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，氣象局研判今天下半天到晚上就有機會發展成為今年第9號颱風「馬鞍」，目前預估應不會直接影響台灣陸地，也因為熱低壓或颱風結構小、速度快，發布海上颱風警報機率也相當低。但週二晚到週三，颱風外圍環流將會帶來水氣。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明兩天乾熱空氣從東海流出，台灣受其邊緣影響，各地「晴朗酷熱」，北部及東半部將出現38度以上「極端高溫」，續有挑戰今年最高溫紀錄的機率；應慎防「熱傷害」。今日各地區氣溫：北部24至38度，中部24至37度，南部23至36度，東部21至39度。
吳德榮指出，根據氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，呂宋島東方的熱帶低壓今將發展成「輕颱馬鞍」，未來朝西北西擦過呂宋島東北端、東沙島附近、再撲向廣東。其路徑70%機率範圍，最右側通過台灣南端近海，最左側則通過呂宋島。最新「暴風圈侵襲機率圖」則顯示，「輕颱馬鞍」的暴風圈進入鄰近100公里海域的機率雖不高(約10~20%)，但科學上仍無法完全排除，故是否需發布警報？再多一天觀察是必要的，不宜驟下定論。日本東南方海面則另有一「熱帶低壓」發展中，向北移動，無侵台疑慮；兩者相距遙遠、無「雙颱效應」。（編輯：倪浩軒）