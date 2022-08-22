2字頭難再現？美元強、台股跌 新台幣早盤貶至30.099元
在預期美國聯準會（Fed）升息之下，美元指數續強，並突破了108，亞洲主要貨幣兌美元疲弱，新台幣兌美元同樣在中央銀行尾盤棄守30元防線後，今（22）日早盤也持續走貶，一度下探30.099元、貶值7.9分，目前在30.083元震盪。
市場憂慮高通膨，美股中止週線連4紅局面，上周五4大指數收黑，道瓊工業指數終場下跌292.3點，跌0.86%，收在33706.74點，標準普爾500指數下跌55.26點，更跌了1.29%，收在4228.48點。台股今日早盤一開盤也跌33.58點，加權股價指數以15375.2點開出，隨後跌幅擴大逾百點，並下探15231點。
國際匯市部分，在預期美國聯準會將持續升息下，美元指數續強，並已突破108，加上全球央行年會將登場，市場關注美國聯準會主席鮑爾談話，亞洲主要貨幣兌美元持續貶，韓元早盤貶至1336.35兌1美元，日圓亦貶到137.35兌1美元，人民幣兌美元中間價也進一步貶至6.8198價位。
至於新台幣表現，中央銀行在上周五尾盤棄守30元整體關卡後，新台幣兌美元今日早盤持續走貶，以30.06元、貶值4分開出後，在亞幣走貶及台股跌逾百點下，新台幣兌美元一度下探30.099元、貶值7.9分，目前在30.083震盪。