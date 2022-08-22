中介法發威？臉書不能編輯貼文 網震驚：發文三思而後行
國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》（中介法）草案初版，擬納管網路平台的違法資訊、打擊假訊息，引發各界嘩然，認為是言論自由走向倒退嚕。風聲鶴唳的當下，有網友赫然發現臉書不能編輯貼文了，急問「有沒有平台已經開始自保的八卦」，讓同樣不能編輯貼文的網友嚇一跳：「震驚，我也不能改了」、「是不是NCC開始管制了」、「發文前三思而後行」。
批踢踢、Dcard、臉書都有網友發文爆料，近日都發現使用iOS版臉書APP，已經找不到「編輯貼文」的選項。批踢踢網友發文詢問：「剛剛發了篇文章關心言論自由，好像講得有點太白想修改一下，沒想到修改功能不見了，嚇得我馬上砍文章，有沒有平台已經開始自保的八卦」。引起眾人討論：「推特也不能編輯啊」、「建議發文前自我審查，心中有個小警總」。
臉書無法編輯貼文和《數位中介服務法》並無關聯，據了解，目前無法編輯貼文的狀況只出現在iOS版臉書APP，安卓用戶仍可正常編輯，應與4天前臉書更新iOS APP版本380.0有關，絕大部分用戶都是APP更新後才無法編輯。若是夾帶數張照片的貼文，可單獨編輯單張照片說明，但也無法用APP編輯貼文內容。Meta暫未對此做出回應，目前唯一解法是必須透過網頁版臉書進行修改，包括使用電腦登入，或是手機透過瀏覽器APP開啟網頁版臉書。