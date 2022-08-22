馬鞍颱風最快下半天生成！各國預測路徑對台影響程度曝光
目前在西北太平洋上有2個熱帶性低氣壓，未來都有機會發展成輕度颱風，昨（21）日生成、目前位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，中央氣象局預估最快今（22）日下半天到入夜後就有機會增強為颱風，如果比較早生成將是今年第9號颱風「馬鞍」（Ma-on，香港命名，原意為當地山的名字），預估未來會逐漸往西北西、朝香港、中國廣東一帶前進；至於今日清晨在硫磺島東方海面上生成的熱低壓，目前以時速30公里速度向北移動，未來也有發展成輕度颱風的趨勢，若比較晚生成將是今年第10號颱風「蝎虎」（Tokage，日本命名，原意為「蝎虎座」），但預計會朝日本東方海面遠離，對台灣陸地沒有影響，且兩個熱低壓距離遙遠，也不會有藤原效應出現。
氣象專家賈新興今日分享各國對於菲律賓東方的熱低壓預測路徑，由於目前台灣西北方有高壓籠罩，包括美軍、中央氣象局、歐洲中期預報中心等模式都顯示，這個熱低壓或馬鞍颱風未來會從呂宋島北方通過巴士海峽後進入南海，只有加拿大模式預測路徑可能偏北逼近台灣陸地，不過各種主要模式顯示機率相對較小。
賈新興說，今明兩天菲律賓東方海面上的熱低壓會慢慢整合，這段間相當關鍵，如果中心整合後位置偏南，比較容易受到呂宋島陸地破壞，不只強度發展有限，甚至發展成颱風的機遇只剩下一半。不過從主要的模式預測路徑來看，由於這個熱低壓或颱風移動位置比較偏南，加上環流不大，應該不會掃過台灣海上警戒區域，發布海上警報機率相對小。
賈新興說：「颱風雖然直接影響台灣陸地機率小，不過從明晚（8/23）開始受到外圍環流影響，花東及南部地區將轉為有局部短暫中或雷雨的天氣，週四起到下週日（8/25~8/28）颱風進入南海之後，台灣附近風場轉為西南風，中南部地區整天將有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後雷陣雨範圍、雨勢也會變大，提醒民眾要留意。」
氣象局局長鄭明典也今日也在臉書貼文提醒，目前菲律賓東方海面上的熱低壓對流區仍然偏在南側，低壓旋轉中心完全裸露，但旋轉特徵很明顯，強度也接近颱風標準，未來幾天巴士海峽和綠島、蘭嶼海面都要提防強陣風。